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Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió el técnico Lionel Scaloni

Dibu Martínez será finalmente el arquero ante Argelia. Juega Messi, Lisandro Martínez le ganó la pulseada a Otamendi y el 9 será Lautaro Martínez

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

16 de junio 2026 · 20:49hs
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Lionel Scaloni confirmó los once que iniciarán en este Mundial 2026

AP

Lionel Scaloni confirmó los once que iniciarán en este Mundial 2026, frente a Argelia.

Después de todas las especulaciones que hubo en la previa, Lionel Scaloni confirmó los once de Argentina que pondrán primera en el Mundial 2026, frente a Argelia, en Kansas City. Por supuesto que lo más importante pasa por la presencia de Lionel Messi, quien comienza a disputar su sexto Mundial.

Para Scaloni no fueron días sencillos los previos a este debut. Es que el plantel tuvo varios jugadores con molestias y algunos otros que se tuvieron que recuperarse directamente de sendas lesiones.

El técnico tuvo que analizar futbolistas en todos los puestos, desde el arco hasta la delantera. Justamente el arquero fue todo un tema en la previa, con esa lesión en un dedo de la mano derecha de Emiliano Martínez, quien recién pocos días antes del partido pudo ponerse los guantes.

Messi
Messi, la bandera del equipo de Lionel Scaloni. Argentina comienza su desafío de bicampeonato.

Messi, la bandera del equipo de Lionel Scaloni. Argentina comienza su desafío de bicampeonato.

Dibu, bajo los tres palos

Lo cierto es que esa fractura no le impidió al Dibu para meterse en el equipo titular para este debut frente a Argelia. El arquero emblema de esta selección no lo quería perder y Scaloni lo ratificó.

>>Leer más: Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Por lo demás, en la última línea fueron confirmados Gonzalo Montiel, quien venía con algunos inconvenientes físicos y también Lisandro Martínez, quien le ganó la pulseada a Nicolás Otamenti.

Y otra de las dudas estaba en el puesto de centrodelantero, donde Julián Álvarez corría la carrera desde atrás contra Lautaro Martínez, también por una molestia en el tobillo. Finalmente la responsabilidad recayó sobre el Toro.

Los once de Argentina

De esta forma, los once de Argentina que iniciarán el Mundial son: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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