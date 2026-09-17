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Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Franco Domínguez, futbolista de Estudiantes, abrió el marcador del primer partido de la selección nacional sub 19 en el Coloso

17 de septiembre 2026 · 12:00hs
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Argentina vs. Paraguay en los Juegos Suramericanos

Argentina vs. Paraguay en los Juegos Suramericanos

La selección argentina sub 19 debutó este jueves ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El partido de la primera fecha del grupo B concluyó con un triunfo guaraní por 2 a 1 en la cancha de Newell's, donde miles de personas fueron a ver el estreno.

El combinado albiceleste abrió el marcador en el minuto 10 del primer tiempo con un gol de Franco Domínguez. Después, el conjunto visitante consiguió el triunfo gracias a dos definiciones de Junior Gamarra y Pedro Zarza.

El protagonista del comienzo del encuentro es un futbolista que tiene un vínculo directo con la ciudad. El delantero de Estudiantes, hermano por parte de madre de Gastón Ávila, fue uno de los elegidos por el entrenador Diego Placente en la formación titular y la apuesta dio rápidos resultados.

Argentina 1 - Paraguay 2

El atacante pincharrata convirtió durante el tramo inicial del encuentro en el estadio Marcelo Bielsa. Cerca del primer cuarto de hora del complemento, Gamarra igualó el marcador con un fuerte disparo desde el sector derecho del área local.

El conjunto guaraní no se conformó con el empate en el Coloso del parque de la Independencia. En el minuto 21 del segundo tiempo, Pedro Zarza dio vuelta el resultado a favor de su equipo después de otro ataque veloz y preciso.

La derrota fue un trago amargo después la preparación del plantel albiceleste en Rosario. Los jugadores hicieron tres prácticas en Newell's con trabajos de movilidad, circuitos de pases, fútbol reducido, ejercicios tácticos y pelota parada.

>> Leer más: Central: Argentinos Juniors, un rival directo en más de un frente

El último entrenamiento de este miércoles estuvo enfocado en movimientos precompetitivos, circuitos de pases, 30 minutos de fútbol táctico y pelota parada.

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La formación de Argentina

Diego Placente eligió para el debut a: Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas, Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual, Ramiro Tulián, Ian Subiabre; Valentín Jainikoski y Franco Domínguez.

DT: Diego Placente.

Paraguay, en tanto, salió con Leonardo Sosa; Matías Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Marcelo Chaparro; Giovanni Gómez, Amín Cristaldo, Junior Gamarra; Eduardo Delmás, Pedro Zarza y Rodrigo Vera.

DT: Antolín Alcaraz.

El camino de Argentina en los Juegos Suramericanos

El seleccionado argentino integra el Grupo B y después de la caída ante Paraguay tiene dos compromisos más. En primer lugar, enfrentará a Uruguay el sábado desde las 15 y el próximo lunes se medirá con Venezuela a la misma hora.

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. La fase final se disputará el 23 y 25 de septiembre, con todos los partidos de fútbol masculino previstos en el estadio Marcelo Bielsa.

El equipo argentino está conformado como sub 19, con jugadores nacidos a partir del 1º de enero de 2007. La competencia también funciona como parte de la preparación para futuros compromisos de la categoría Sub 20, entre ellos el Sudamericano y el Mundial de 2027.

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