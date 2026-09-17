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Pullaro recibe al club de gobernadores en los Juegos Suramericanos

Tres mandatarios provinciales se suman a las recorridas por la fiesta del deporte. De paso, se muestra una foto con tono político

17 de septiembre 2026 · 09:41hs
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Pullaro recibe a tres gobernadores en el marco de los Juegos Suramericanos

Pullaro recibe a tres gobernadores en el marco de los Juegos Suramericanos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibirá a tres mandatarios provinciales para hacer una recorrida en el Fan Fest del Parque Independencia de Rosario en el marco de los Juegos Suramericanos. Serán el cordobés Martín Llaryora, el chubutense Ignacio Torres, y el correntino Juan Pablo Valdés. El entrerriano, Rogelio Frigerio, habitué del grupo, estuvo en la inauguración.

Rosario está viviendo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con todo. Este miércoles volvió a mostrar una imagen que se repitió: estadios llenos, tribunas colmadas, familias alentando y una multitud acompañando a los atletas. Eso es lo que le quiere mostrar el gobernador a sus pares.

Además de mostrarse como anfitrión de la competencia y de una organización que marcha ordenada, la presencia del club de gobernadores es una foto con un contenido político ineludible.

Gobernadores y Juegos Suramericanos

Es que hay una intención de generar una comunión de gobernadores del interior productivo sobre un tablero nacional donde el papel de los mandatarios cada vez toma más peso como garantes de la estabilidad y de gestión.

La Región Centro es un núcleo de poder entre Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

La Región Centro es un núcleo de poder entre Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

De hecho, en este momento de definiciones de las reglas de juego electorales donde el gobierno quiere eliminar o suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los gobernadores mencionados buscarán seguramente su reelección.

En una lectura más profunda, también el encuentro puede ir en consonancia de la por ahora imaginaria construcción política de una tercera opción electoral presidencial para 2027 en caso de que las condiciones le den chances a una alternativa no peronista ni mileísta.

Este miércoles Pullaro desmintió ser una opción electoral, pero sostuvo: “Espero que nos escuchen a las provincias y espero que podamos ser un polo de poder también y de decisión y de determinación hacia dónde va la Argentina”.

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