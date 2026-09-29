"La virgen de la tosquera" es la película argentina que peleará por un Oscar: dónde verla

El film de laura Casabé, basado en cuentos de Mariana Enríquez, fue un fenómeno del verano local. El 21 de enero se sabrá si es una de las nominadas

La película argentina "La virgen de la tosquera", la elegida para la carrera al premio Oscar.

“La virgen de la tosquera”, film que fue un fenómeno del verano argentino, fue la elegida para representar al país en la carrera por los premios Oscars. La Academia de Cine Argentina eligió a la película de Laura Casabé, basada en cuentos de Mariana Enriquez, para competir en la categoría de Mejor película internacional en la gran gala de Hollywood. Habrá que esperar hasta el 21 de enero para conocer si el film llega a ser seleccionada entre las nominadas.

Estrenada en los primeros días de 2026, la película se convirtió en una de las producciones nacionales más convocantes de la temporada de verano. Luego de su paso por los prestigiosos festivales de Sundance y Sitges, se consagró en el Bafici como ganadora de la Competencia Argentina. A principios de septiembre, "La virgen de la tosquera" ya había sido elegida para representar a Argentina en la categoría de mejor película iberoamericana de los Premios Goya 2027. Pero más allá de las buenas críticas, logró también conquistar a la audiencia cuando llegó a cines. Y también tuvo sus nuevos fans cuando desembarcó en el streaming.

Este lunes se supo que el film es el elegido para intentar obtener un premio Oscar. El anuncio se realizó en ArtHaus Central , en la ciudad de Buenos Aires , durante un acto conducido por el actor Juan Minujín , integrante de la Comisión Directiva de la Academia. También participaron el vicepresidente segundo, Daniel Pensa, y el secretario Pablo Ingercher, junto con figuras del sector audiovisual. En el camino quedaron otros films preseleccionados: "El Partido" de Juan Cabral, "Nuestra Tierra" de Lucrecia Martel y "Parque Lezama" de Juan José Campanella.

De qué se trata "La virgen de la tosquera"

La historia de "La virgen de la tosquera" sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en el conurbano bonaerense y están enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En el verano de 2001, marcado por la crisis social y económica del país, irrumpe Silvia, una mujer mayor y más experimentada que despierta el interés de Diego y altera el equilibrio del grupo. Decidida a recuperarlo, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en un mundo de hechizos y magia negra que cambiará sus vidas para siempre.

El filmvestá basado en dos relatos de Mariana Enríquez, incluidos en el libro “Los peligros de fumar en la cama”. Para la adaptación, la directora y el guionista Benjamín Naishtat (“Rojo”, “Puan”) eligieron “El carrito” y el texto que da nombre a la película.

“La virgen de la tosquera” combina el relato coming of age con elementos de terror. Construye una tensión creciente movilizada simultáneamente por el contexto cada vez más precario (donde el miedo a ser todavía más pobre prevalece) y el desencanto amoroso de Natalia. Como es propio de la literatura de Enríquez, hay elementos sobrenaturales vinculados a espiritualidades paganas y mitologías rurales. Una mixtura que la convierte en una película hipnótica, entretenida y potente.

Dónde ver "La virgen de la tosquera"

Desde fines de marzo, "La virgen de la tosquera" puede verse por HBO Max.