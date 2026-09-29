La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso El equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar tras el Mundial 2026 y lo hará en Córdoba sin la presencia de Messi. Detalles y estadísticas del partido 29 de septiembre 2026 · 14:41hs

AP Lionel Scaloni negocia su renovación con la selección argentina mientras encara una nueva fecha Fifa.

La selección argentina enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el primer encuentro amistoso de esta fecha Fifa de octubre. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido de la Albiceleste de este miércoles por la noche.

Este encuentro será el primero que dispute el equipo de Lionel Scaloni, que todavía negocia su renovación con la AFA, luego del Mundial 2026, donde cayó por 1 a 0 frente a España en la final. Además, no contará con la presencia de Lionel Messi, quien tendrá su despedida de la selección el 6 de octubre ante Benín.

A qué hora juegan Argentina vs. Bolivia El partido amistoso entre Argentina y Bolivia será este miércoles 30 de septiembre, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje principal del colombiano Jhon Ospina.

Dónde ver Argentina vs. Bolivia La transmisión del encuentro entre la Albiceleste y la Verde será a través de Telefe y TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Argentina y Bolivia fue goleada 6 a 0 de la Albiceleste. FOTOBAIRES >> Leer más: Cuál es la camiseta que usará Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios Posibles formaciones de Argentina y Bolivia Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.