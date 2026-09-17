Central: Argentinos Juniors, un rival directo en más de un frente

El próximo partido es clave para Central, tanto para la definición de la zona B del Clausura como para la tabla anual

El juvenil de Central Elías Verón tiene chances de ser titular en el equipo de Jorge Almirón el domingo ante el Bicho de La Paternal.

Rosario Central se prepara para jugar un partido clave en esta fecha 10 del torneo Clausura. Eso será el próximo domingo, desde las 17, cuando reciba en el Gigante a Argentinos Juniors, rival directo en la pelea por ser el mejor de la tabla anual, título que los auriazules consiguieron en la temporada pasada.

Además de engrosar su cantidad de estrellas en el escudo, ese éxito le permitió a los de Arroyito participar en la presente edición de Copa Libertadores.

Actualmente, con 21 puntos en disputa, los de La Paternal (47) están segundos en la tabla anual, un punto por detrás del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza (48), y dos unidades por delante de Vélez (45), tercero en ese esclafón. Central (43) se ubica en el quinto puesto, a un punto del cuarto, Boca (44), y a cuatro de Argentinos, el rival de turno.

A este panorama se agrega el de la zona B, donde los equipos compiten por terminar entre los mejores ocho de la fase de clasificación del Clausura y así acceder a los playoffs. Allí, Argentinos también es rival directo del Canalla, ya que lidera el grupo con 18 unidades, tres más que Central (15), que se encuentra en el cuarto lugar. En caso de conseguir un triunfo el próximo domingo, el equipo de Jorge Almirón alcanzará la línea de los de La Paternal.

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Un cambio obligado en Central

En el inicio del trabajo de la semana, Almirón sabe que tiene un cambio obligado que realizar. Es que el domingo pasado, en el triunfo ante Tigre en Victoria, Emanuel Coronel se fue expulsado en el segundo tiempo por doble amonestación y tendrá que purgar una fecha de suspensión.

El principal candidato a reemplazar al suspendido Coronel es Elías Verón. El juvenil lateral derecho, que debutó en primera el año pasado con Ariel Holan, viene trabajando hace tiempo con el primer equipo. Tiene un antecedente que lo pone como favorito para jugar desde el inicio ante Argentinos. Es que Coronel ya fue expulsado en la fecha 3, cuando Central derrotó a River en el Monumental. A la jornada siguiente, cuando los auriazules recibieron a Aldosivi de Mar del Plata, el reemplazante del tucumano Coronel fue Verón. ¿Repetirá Almirón su elección? Todo indica que sí.

El equipo

¿Y el resto? Flota la sensación de que el DT quedó conforme con lo que produjo su equipo en el triunfo ante Tigre. Por lo tanto, de no mediar imponderables, no habría otras variantes y el once inicial para recibir a Argentinos, con arbitraje de Pablo Dóvalo, sería con Ledesma; Verón, Ovando, Ávila, Sández; Ibarra, Pizarro; Alan Rodríguez, Di María, Campaz; Copetti.