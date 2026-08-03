Ángel Di María sobre Cantizano: "Si hacía ese gol lo vendíamos a Real Madrid"

El capitán de Central habló tras la victoria frente a River, en el Monumental. Resaltó que "era importante conseguir los tres puntos", algo que "no se estaba dando"

"Era importante sacar los tres puntos para la alegría nuestra y de nuestras familias", sostuvo Ángel Di María.

"Si hacía el gol ese lo vendíamos a Real Madrid, mejor que no lo hizo así lo tenemos acá con nosotros, ja", declaró Ángel Di María tras la gran victoria de Central frente a River en el Monumental. La referencia fue hecha sobre la jugada que hilvanó Giovanni Cantizano sobre el final del encuentro y que hubiese sido una maniobra "monumental".

"Venía de hacer un muy buen semestre, en los últimos partidos fue ganando con confianza y aprendiendo poco a poco. Es un chico que escucha mucho", completó Angelito sobre la virtudes del juvenil que tiene el Canalla y que en base a juego se fue ganando un lugar en la formación de Jorge Almirón.

En cuanto a la victoria del Canalla, que fue la primera en el campeonato tras la derrota frente a Belgrano y la igualdad con Racing en el Gigante de Arroyito, Di María celebró haberse sacado la espina. "Era importante sacar los tres puntos para la alegría nuestra y de nuestras familias. Veníamos trabajando duro y no se nos estaba dando ", sostuvo.

"DECÍA QUE SI HACÍA EL GOL ESE LO VENDÍAMOS AL MADRID, MEJOR QUE NO LO HIZO ASÍ LO TENEMOS ACÁ CON NOSOTROS"



DI MARÍA SOBRE LA JUGADA TOP DE CANTIZANO VS. RIVER



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Y completó: "Estamos muy contentos porque sacamos adelante un partido difícil, en una cancha complicada, donde cuesta mucho ganar. Estamos mejorando cada vez mas e hicimos un buen partido, donde pudimos convertir lo empezamos a manejar".

Angelito habló de Messi

Fideo también fue consultado sobre lo que sería que Lionel Messi juegue en el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Newell's y al respecto opinó: "Es muy difícil, es Leo. Nosotros somos humanos y el de otro planeta. Es más difícil, pero en el fútbol a veces todo se puede. De a poco vinimos y el que tenga la oportunidad de hacerlo será muy bienvenido".

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También hizo referencia a una situación un tanto insólita, ya que la voz del estadio no mencionó a Di María cuando se dio a conocer la formación de Central. "Me pareció algo raro, pero capaz fue para que no me puteen. Lo tomo de esa manera, ja".