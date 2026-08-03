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Ángel Di María sobre Cantizano: "Si hacía ese gol lo vendíamos a Real Madrid"

El capitán de Central habló tras la victoria frente a River, en el Monumental. Resaltó que "era importante conseguir los tres puntos", algo que "no se estaba dando"

3 de agosto 2026 · 08:55hs
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Era importante sacar los tres puntos para la alegría nuestra y de nuestras familias

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

"Era importante sacar los tres puntos para la alegría nuestra y de nuestras familias", sostuvo Ángel Di María.

"Si hacía el gol ese lo vendíamos a Real Madrid, mejor que no lo hizo así lo tenemos acá con nosotros, ja", declaró Ángel Di María tras la gran victoria de Central frente a River en el Monumental. La referencia fue hecha sobre la jugada que hilvanó Giovanni Cantizano sobre el final del encuentro y que hubiese sido una maniobra "monumental".

"Venía de hacer un muy buen semestre, en los últimos partidos fue ganando con confianza y aprendiendo poco a poco. Es un chico que escucha mucho", completó Angelito sobre la virtudes del juvenil que tiene el Canalla y que en base a juego se fue ganando un lugar en la formación de Jorge Almirón.

En cuanto a la victoria del Canalla, que fue la primera en el campeonato tras la derrota frente a Belgrano y la igualdad con Racing en el Gigante de Arroyito, Di María celebró haberse sacado la espina. "Era importante sacar los tres puntos para la alegría nuestra y de nuestras familias. Veníamos trabajando duro y no se nos estaba dando", sostuvo.

>>Leer más: "No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

Y completó: "Estamos muy contentos porque sacamos adelante un partido difícil, en una cancha complicada, donde cuesta mucho ganar. Estamos mejorando cada vez mas e hicimos un buen partido, donde pudimos convertir lo empezamos a manejar".

Angelito habló de Messi

Fideo también fue consultado sobre lo que sería que Lionel Messi juegue en el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Newell's y al respecto opinó: "Es muy difícil, es Leo. Nosotros somos humanos y el de otro planeta. Es más difícil, pero en el fútbol a veces todo se puede. De a poco vinimos y el que tenga la oportunidad de hacerlo será muy bienvenido".

>>Leer más: Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

También hizo referencia a una situación un tanto insólita, ya que la voz del estadio no mencionó a Di María cuando se dio a conocer la formación de Central. "Me pareció algo raro, pero capaz fue para que no me puteen. Lo tomo de esa manera, ja".

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