El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

Política
A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional
Economía
Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"
La Ciudad
En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad
La Ciudad
Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca
La Región
Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe
La Ciudad
Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad
Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas
La Ciudad
El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura
La Ciudad
Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín
La Ciudad
Renovarán las estaciones de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe
Policiales
Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial
La Ciudad
El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar
Economía
Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"
La Ciudad
Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
Política
El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional
La Ciudad
Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años
Zoom
La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual
La Ciudad
La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves
La Región
Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio
La Ciudad
El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre