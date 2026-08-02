Jorge Almirón: "Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo" El DT destacó el gran trabajo en todas las líneas y el esfuerzo que hizo el equipo ante un River que tuvo una noche para el olvido. Triunfazo de Central Por Elbio Evangeliste 2 de agosto 2026 · 22:43hs

Central. Jorge Almirón destacó el rendimiento y la actitud de Central, en el gran triunfo ante River en el Monumental.

Jorge Almirón se mostró muy conforme y con una sonrisa después del gran triunfo que se llevó Central ante River desde el Monumental. "Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo en una cancha muy complicada. Nos llevamos un triunfo redondo y es el punto de partida para todo lo que se nos viene, el viernes ante Aldosivi y luego el primer partido de ida por la Copa ante Corinthians", dijo el entrenador.

El DT canalla se refirió el planteo que hizo su equipo desde el arranque del partido. "Salimos a presionar a River en todos los sectores, achicamos cuando nos atacaron. Después de abrir el marcador, jugamos tranquilos y buscamos el segundo. Hicimos un buen primer tiempo y en el complemento tuvimos varias chances para aumentar", sostuvo Almirón.

Elogios para Cantizano "Cantizano hizo un gran partido y todos estamos muy felices. Todo son procesos y hay que llevarlo de la mejor manera. Giovani tuvo buenos partidos en el final del primer semestre y ante River se destacó con sus gambetas", confió el técnico auriazul sobre el volante auriazul.

Se viene Aldosivi Con respecto al encuentro del próximo viernes ante Aldosivi, expresó: "Tenemos varios días por delante y por suerte no hay ningún lesionado. Vamos a poner lo mejor para ir por otro triunfo. Después nos pondremos a trabajar con el partido de la Copa", enfatizó Almirón.