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Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente

Siempre hay que hacer una consulta con el profesional quien analizará detenidamente los resultados e indicará para cada paciente lo que necesita

3 de agosto 2026 · 09:39hs
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Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente

El control ginecológico no consiste solamente en realizar un Papanicolaou, una ecografía o una mamografía. Para que esté completo, los resultados deben ser evaluados en el contexto de cada paciente, explicados adecuadamente y registrados en la historia clínica.

“Muchas personas asocian el control ginecológico con la realización periódica de determinados estudios: Papanicolaou, test de VPH, colposcopía, ecografía o mamografía. Sin embargo, el control médico es un proceso mucho más amplio”, señala el doctor Jerónimo Costa, Jefe del Servicio de Ginecología de Grupo Gamma.

La edad, los antecedentes personales y familiares, los síntomas, los tratamientos previos y los hallazgos del examen físico determinan qué estudios necesita cada paciente y con qué frecuencia deben realizarse. No todas las mujeres requieren los mismos estudios ni deben repetirlos con la misma periodicidad.

El control comienza con la consulta

La entrevista permite conocer los síntomas, su evolución y la manera en que afectan la vida cotidiana de la paciente. El examen físico, por su parte, ayuda a correlacionar esas manifestaciones con hallazgos objetivos, valorar su magnitud, identificar posibles causas y orientar los pasos siguientes.

Los estudios complementarios aportan información valiosa, pero no reemplazan esta evaluación. Un resultado puede ser normal y, aun así, no explicar por completo el motivo de consulta. También puede mostrar una alteración que necesite ser interpretada según los antecedentes de la paciente, comparada con estudios anteriores o evaluada mediante nuevas prácticas.

Por eso, realizarse estudios sin una consulta médica adecuada puede generar una falsa sensación de seguridad.

Enviar los resultados por mensaje no completa el control

“Es frecuente que una paciente realice los estudios indicados y luego envíe las imágenes o los informes por mensajería, sin regresar a la consulta. Aunque este recurso puede resultar útil para resolver situaciones puntuales, el simple envío de un resultado no garantiza que haya sido recibido, revisado e interpretado dentro del contexto clínico correspondiente”, comenta el especialista y agregar que tampoco permite siempre explicar adecuadamente su significado, responder preguntas, definir los pasos siguientes ni dejar documentada la devolución profesional.

El registro en la historia clínica no es una mera formalidad administrativa. Permite conocer qué tratamiento o recomendación se indicó, evaluar posteriormente si fue eficaz y modificar la conducta cuando la respuesta no fue la esperada.

Sin un seguimiento correctamente documentado, existe el riesgo de continuar insistiendo con una indicación inicial que no resolvió el problema o de perder información importante para las decisiones futuras.

La revisión de los resultados y la evaluación de la respuesta al tratamiento forman parte del acto médico. Para cerrar correctamente el control, es necesario contar con una instancia clara de devolución -presencial o mediante una modalidad formal de teleconsulta, cuando corresponda- y registrar las conclusiones y las nuevas indicaciones en la historia clínica.

No se debe asumir que “si algo está mal, me van a llamar”.

Otra conducta frecuente es considerar que, si un estudio presenta alguna alteración, el médico o la institución se comunicarán automáticamente. Algunos centros cuentan con sistemas de alerta o seguimiento, pero estos mecanismos pueden variar y no deben darse por supuestos. Un número telefónico desactualizado, un mensaje no recibido, una dificultad administrativa o la falta de acceso inmediato al informe pueden interrumpir la comunicación.

Por eso, toda paciente debería saber cómo y cuándo recibirá sus resultados, solicitar una consulta para revisarlos y confirmar qué conducta debe seguir. Si un resultado todavía no fue evaluado por el profesional tratante, el proceso asistencial no está completo.

Los riesgos de preguntarle a la IA

Cada vez más pacientes utilizan herramientas de inteligencia artificial para consultar síntomas o cargar informes de estudios con la intención de obtener una interpretación. Estas herramientas pueden ayudar a comprender términos médicos, ordenar dudas o preparar preguntas para una consulta, pero no reemplazan la evaluación profesional.

Las respuestas dependen de la información ingresada y de cómo la persona describe lo que siente. Ante una expresión general como “dolor de cabeza”, por ejemplo, la herramienta puede ofrecer una lista interminable de causas posibles, desde las más comunes y leves hasta enfermedades infrecuentes y graves.

El problema no siempre está en las posibilidades enumeradas, sino en la dificultad para ordenarlas según su verdadera probabilidad y relevancia para esa persona. Algo similar ocurre cuando se carga el informe escrito de una ecografía, una resonancia, una biopsia o un análisis de laboratorio. Un informe no constituye por sí solo un diagnóstico.

Para interpretarlo es necesario conocer por qué se solicitó el estudio, los antecedentes y síntomas de la paciente, los hallazgos del examen físico, los tratamientos recibidos y la comparación con evaluaciones anteriores.

En los estudios por imágenes, además, el texto informado no siempre reemplaza la revisión de las imágenes cuando esta resulta necesaria.

“La práctica médica no consiste en explicar aisladamente cada palabra de un informe ni en enumerar todas las enfermedades relacionadas con un síntoma. Consiste en integrar la información, reconocer qué hallazgos son relevantes, establecer qué posibilidades son razonables y decidir si corresponde controlar, estudiar o tratar”, remarca Costa.

Cuando no cuenta con el contexto suficiente, la inteligencia artificial puede sobredimensionar hallazgos menores, generar alarma frente a términos técnicos, minimizar datos importantes o transmitir una falsa sensación de certeza. Tampoco debería utilizarse para iniciar, modificar o suspender un tratamiento sin consultar al profesional responsable.

Además, antes de cargar un estudio en cualquier plataforma digital, es importante considerar la privacidad y evitar compartir nombres, documentos, fechas de nacimiento u otros datos que permitan identificar a la paciente.

La inteligencia artificial puede ser un buen punto de partida para informarse, pero no debe ser el punto final. Los síntomas y resultados deben ser evaluados por un profesional que pueda interpretarlos dentro de la historia clínica completa.

Una responsabilidad compartida

El cuidado seguro requiere una comunicación activa entre la paciente, el profesional y la institución. El equipo de salud debe indicar con claridad qué estudios se solicitan, cómo se entregarán los resultados y cuál será el seguimiento. La paciente, por su parte, debe realizar los controles indicados, obtener los informes y concurrir a la devolución correspondiente.

“Hacerse un estudio no equivale a completar un control ginecológico. El control finaliza cuando los resultados fueron evaluados, comunicados, comprendidos y registrados, y cuando la paciente sabe si debe continuar con sus controles habituales o realizar alguna conducta adicional”, concluye el especialista.

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