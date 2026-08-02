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La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento

La medida de fuerza de este lunes se cumplirá en todo el país y coincide con la huelga lanzada por los maestros de escuelas públicas

2 de agosto 2026 · 23:00hs
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Docentes de la UNR van al paro este lunes.

Docentes de la UNR van al paro este lunes.

Los docentes universitarios realizarán un nuevo paro este lunes, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza impactará en las actividades de las facultades y escuelas medias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y coincidirá con la jornada nacional de protesta lanzada por los maestros de escuelas públicas nucleados en la Ctera.

La huelga universitaria fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a la que pertenece el gremio que representa a los profesores de la UNR (Coad). Bajo la consigna de la defensa de la educación pública, la docencia reclama la aplicación de la ley de financiamiento, sobre la cual se expuso en junio la Corte Suprema obligando al gobierno al cumplimiento parcial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el restablecimiento de la paritaria nacional. Además, los gremios expresan su rechazo al proyecto de ley de libertad educativa.

La medida afectará a todos los niveles educativos de la UNR y coincidirá con el paro de los maestros de escuelas pùblicas lanzado por la Ctera en todo el país, al cual adhiere el sindicato local (Amsafé), que rechazó recientemente el aumento propuesto desde el gobierno provincial para el segundo semestre del año.

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Los motivos del paro universitario

El titular de Coad, Federico Gayoso ratificó la adhesión de la docencia rosarina al paro nacional. El dirigente explicó que "todo indica que el sueldo de julio vendrá exactamente igual que el mes pasado, es decir que el gobierno sigue sin cumplir la ley de financiamiento universitario y la cautelar ordenada por la justicia", frente a lo cual consideró que se se endurecerá el plan de lucha de los gremios

En junio pasado, la Corte Suprema confirmó la cautelar presentada por los rectores para que el gobierno nacional cumpla con los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento, que recomponen salarios y actualizan montos de las becas estudiantiles, la gestión de Javier Milei aún no dio señales de acatar la medida.

La docencia universitaria exigió que los porcentajes de aumento se liquiden con el mes de junio, sin embargo eso no sucediò.

Hace 10 días el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de todo el país, pidió la habilitación de la feria judicial para que la Justicia avance con el dictado de una sentencia definitiva sobre la causa abierta por el incumplimiento de la ley.

Marcha de antorchas

Además, en conjunto con el resto de los gremios docentes, habrá una marcha de antorchas. En el marco del paro nacional de Ctera, los sindicatos se movilizarán a las 18 desde Rioja y Moreno hasta la plaza San Martín (Córdoba y Moreno).

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