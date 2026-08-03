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Paro docente: escuelas abiertas y descuento de día no trabajado en Santa Fe

Los gremios docentes santafesinos adhieren al paro nacional de este lunes. El gobierno provincial insta a completar declaración jurada para evitar descuentos

3 de agosto 2026 · 07:13hs
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Paro docente. El gobierno de Santa Fe ratificó que este lunes las escuelas estarán abiertas y que descontará el día no trabajado

Archivo (Celina Mutti Lovera / La Capital)

Paro docente. El gobierno de Santa Fe ratificó que este lunes las escuelas estarán abiertas y que descontará el día no trabajado

El Gobierno de Santa Fe ratificó que todas las escuelas estarán abiertas este lunes 3 de agosto, a la vez que confirmó que descontará el día no trabajado por el paro convocado por sindicatos docentes nacionales y apoyado por gremios provinciales.

Además, pone a disposición para quienes no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral.

A través de un comunicado difundido este lunes, la administración que encabeza Maximiliano Pullaron hizo saber: "Quienes concurran a sus puestos laborales podrán completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo”".

La declaración jurada

En el caso de los docentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta.

Desde Educación se recordó además la responsabilidad de los equipos directivos de garantizar que las instituciones educativas estén abiertas, de acuerdo a la normativa vigente.

>> Leer más: La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento

Finamente, en cuanto al control y monitoreo que llevará adelante el Ministerio de Capital Humano en escuelas de todo el país con el objetivo de constatar el funcionamiento de la Ley 27.802, el Ministerio de Educación de Santa Fe no participará del procedimiento que se realizará desde Nación, ya que cuenta con el sistema de declaración jurada para verificar la asistencia o no de los docentes.

>> Leer más: Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

Amsafé rechaza el descuento

El gremio que nuclea a docentes de escuelas públicas de la provincia emitió un comunicado este lunes. "Desde Amsafé rechazamos la decisión del gobierno provincial de descontar el día de paro", lamentaron. "Una vez más, el gobierno provincial opta por responder con descuentos salariales en lugar de acompañar un reclamo legítimo que tiene como principal destinatario al gobierno nacional y que busca recuperar recursos fundamentales para el sistema educativo santafesino", sostuvieron.

Desde el sindicato resaltaron que el paro nacional reclama la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de fondos para infraestructura escolar, el fortalecimiento de los programas socioeducativos, el financiamiento educativo y la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. "Son recursos que pertenecen a las provincias y que impactan directamente en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas", aclararon.

En este marco, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, consideró "inadmisible" que se decida descontar el salario "de quienes estamos reclamando por fondos que la Nación le adeuda a Santa Fe". Y sostuvo: "En lugar de sancionar a la docencia, debería acompañar este reclamo y exigir junto a nosotros que el gobierno nacional cumpla con sus obligaciones hacia la educación pública”.

“Castigar a las y los docentes por defender la escuela pública demuestra una vez más una lógica autoritaria que intenta disciplinar el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga. No aceptamos que se pretenda silenciar nuestros reclamos mediante descuentos salariales”, remarcaron. "Seguiremos defendiendo el derecho a la educación pública, los derechos laborales de la docencia y el financiamiento educativo con la convicción de que la unidad, la organización y la lucha son el camino para conquistar más derechos", finalizaron.

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