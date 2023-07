Árbitros en la mira: Ariel Penel dirigirá por primera vez en el torneo a Newell's

"Posiblemente, sea una cosa personal contra mí. Voy a probar no hablando nada, cada vez que hablo y digo lo que pienso siguen perjudicando a mi equipo. Ahora me callo la boca, las injusticias son duras, pero a la larga el bueno gana, no siempre gana el malo", disparó el Gringo Heinze después de la derrota leprosa sufrida en Santiago del Estero ante Central Córdoba. En ese partido fue muy controvertida la actuación del árbitro Silvio Trucco, quien no sancionó un claro penal.