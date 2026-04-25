Moda y solidaridad: Benito Fernández y Melocotón llegan al aeropuerto de Rosario

Moda y solidaridad: Benito Fernández y Melocotón llegan al aeropuerto de Rosario

La Capital | La Ciudad | moda

Un desfile con referentes del diseño y marcas locales transformará la terminal aérea en un escenario único. Lo recaudado será destinado a una fundación de la ciudad.

25 de abril 2026 · 08:44hs

Rosario se prepara para vivir una tarde donde la alta costura y el compromiso social se encontrarán en un entorno atípico. El próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 17, el Aeropuerto Internacional de Rosario se transformará en una pasarela de nivel internacional para recibir la experiencia Benito / Melocotón Desfile + After.

Moda, diseño y una experiencia sunset única

El evento, organizado por Nativa Models, propone una jornada integral que combina arte, tendencias y una fuerte impronta solidaria. La figura central será el reconocido diseñador Benito Fernández, quien presentará su nueva colección a través de un desfile sunset, formato que aprovecha la caída del sol como marco natural. Además de la exhibición de sus prendas, Fernández ofrecerá una charla exclusiva para los asistentes.

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La identidad rosarina tendrá un lugar destacado con la participación de Melocotón. La afamada marca local será la encargada de dar el cierre a la pasarela, aportando el estilo que la caracteriza en una tarde que promete música, tragos y momentos de encuentro entre amigos, marcas y referentes de la ciudad.

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Pasarela, modelos y producción local

La puesta en escena contará con la presencia de 30 modelos profesionales bajo la producción de Nativa Models. La propuesta no solo se limitará a las marcas principales, sino que también integrará a diversas firmas locales invitadas que acompañarán el despliegue estético en el predio de la terminal aérea.

Más allá de lo artístico, el evento fue concebido como una instancia de relax y disfrute, permitiendo que el público interactúe en un ambiente distendido una vez finalizados los desfiles principales.

Embed - Nativa Models on Instagram: "Hay desfiles y DESFILES ! Este es uno de esos que ya te enteraste que no falla ! @benitofernandez vuelve a Rosario y lo estamos esperando !! Como cada edición moda y solidaridad van de la mano 9/5 17 hs Aeropuerto Internacional de Rosario A beneficio de @fundacion.hnajordan No te lo pierdas ! Entradas al https://docs.google.com/forms/d/1JjV_m8rIz2n5Hnn0euTt8ujX2QXC4cTI-nUkFuRKTTU/preview"
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Compromiso social y respaldo institucional

La iniciativa tiene un fin benéfico concreto, ya que todo lo recaudado será destinado a la Fundación Hermana Jordán. De esta manera, la moda se vincula con la asistencia social para apoyar el trabajo territorial que realiza la institución.

El encuentro cuenta con el respaldo institucional del gobierno de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, subrayando la importancia de estos eventos para la promoción de la industria textil y cultural de la región. Las entradas y el acceso a la experiencia en el Aeropuerto Internacional de Rosario representan una oportunidad para colaborar con una causa noble mientras se disfruta de lo mejor del diseño argentino.

moda Benito Fernandez Melocotón Aeropuerto
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