La Capital | La Región | Carcarañá

Carcarañá: un muerto en un choque en la autopista a Córdoba

La víctima fatal fue el conductor de un Iveco que se llevó por delante un camión con acoplado. Su acompañante sufrió heridas

24 de abril 2026 · 07:22hs
El choque en la autopista a Córdoba

Foto: Policía de Santa Fe.

El choque en la autopista a Córdoba, cerca de Carcarañá. El conductor del vehículo utilitario falleció en el acto
https://www.lacapital.com.ar/la-region/milagro-la-autopista-cordoba-un-camion-cayo-un-auto-y-toda-una-familia-se-salvo-n10245581.html

Foto: Policía de Santa Fe.

https://www.lacapital.com.ar/la-region/milagro-la-autopista-cordoba-un-camion-cayo-un-auto-y-toda-una-familia-se-salvo-n10245581.html

El chofer de un vehículo utilitario murió al chocar con desde atrás contra un camión con acoplado en la autopista a Córdoba, a la altura de Carcarañá. El siniestro vial se registró alrededor de las 16 del jueves sobre el kilómetro de esa vía de comunicación y según fuentes policiales la víctima tenía 28 años.

De acuerdo con los voceros, los vehículos involucrados fueron un camión Fiat 673 con acoplado, conducido por Fernando S., y un vehículo utilitario Iveco Daily que era manejado por Luciano Sebastián L. quien llevaba como acompañante a Santos C.

Las primeras informaciones indicaban que el Iveco chocó desde atrás al camión Fiat y como consecuencia del impacto perdió la vida Luciano Sebastián L. El joven que iba como acompañante sufrió heridas de consideración.

Cómo fue el operativo en la autopista a Córdoba

Trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carcarañá, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos de la Guardia Provincial, quienes realizaron las pericias accidentológicas y el retiro de los vehículos.

>> Leer más: Milagro en la autopista a Córdoba: un camión cayó sobre un auto y toda una familia se salvó

Cabe destacar que, a pesar de la magnitud del hecho, la traza de la autopista no fue interrumpida para la circulación vehicular. Las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía correspondiente para determinar las responsabilidades penales del caso.

choque autopista Carcarañá 2
Choque fatal a la altura de Carcara&ntilde;&aacute;. Personal de salud y Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar

Choque fatal a la altura de Carcarañá. Personal de salud y Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar

Noticias relacionadas
El MPA abrió una gran cantidad de investigaciones en escuelas luego del fatal ataque a tiros.

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Las inundaciones dificultan el traslado de la hacienda.

Afirman que las inundaciones en el norte de Santa Fe son una "catástrofe hídrica"

Los tribunales de Esperanza. Dos adolescentes fueron imputados por falsas amenazas a una escuela.

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas

La audiencia pública por estado de la ruta nacional 34 se llevó a cabo el miércoles en la Legislatura provincial

Ruta 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Lo último

Carcarañá: un muerto en un choque en la autopista a Córdoba

Carcarañá: un muerto en un choque en la autopista a Córdoba

Un taller de teatro para mayores de 50 años afirma que nunca es tarde para jugar

Un taller de teatro para mayores de 50 años afirma que nunca es tarde para jugar

Un contundente informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un contundente informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un contundente informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Fue elaborado a pedido del propio club, salió ahora a la luz y reveló, entre otras cosas, la ausencia de rejas en el punto de aspiración de agua en el que murió ahogado un niño de 10 años

Un contundente informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey
Empalme Graneros recuerda los 40 años de su última gran inundación

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Empalme Graneros recuerda los 40 años de su última gran inundación

Un taller de teatro para mayores de 50 años afirma que nunca es tarde para jugar

Por Morena Pardo
Zoom

Un taller de teatro para mayores de 50 años afirma que nunca es tarde para jugar

Carcarañá: un muerto en un choque en la autopista a Córdoba
LA REGION

Carcarañá: un muerto en un choque en la autopista a Córdoba

El tiempo en Rosario: viernes con neblina y algunas nubes desde la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con neblina y algunas nubes desde la mañana

Jubilaciones: la Legislatura dio luz verde al acuerdo entre Santa Fe y la Ansés
Politica

Jubilaciones: la Legislatura dio luz verde al acuerdo entre Santa Fe y la Ansés

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

Ovación
Argentino: Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino: "Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día"

Argentino: Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día

Argentino: "Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día"

Central tira una ficha más sobre el paño del Apertura, en busca de un pleno que le dé tranquilidad

Central tira una ficha más sobre el paño del Apertura, en busca de un pleno que le dé tranquilidad

Provincial, a nada de pasar en Viedma a los cuartos de la Liga Argentina de Básquet

Provincial, a nada de pasar en Viedma a los cuartos de la Liga Argentina de Básquet

Policiales
Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio
Policiales

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

La provincia derribó un búnker de drogas en Pérez

La provincia derribó un búnker de drogas en Pérez

La Ciudad
Un contundente informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey
La Ciudad

Un contundente informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Empalme Graneros recuerda los 40 años de su última gran inundación

Empalme Graneros recuerda los 40 años de su última gran inundación

Universitarios participaron de marcha de las antorchas por la ley de financiamiento

Universitarios participaron de marcha de las antorchas por la ley de financiamiento

Central reunió a padres por las denuncias en inferiores y mantiene suspendida la categoría 2013

Central reunió a padres por las denuncias en inferiores y mantiene suspendida la categoría 2013

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos
El Mundo

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral
Economía

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso
La Ciudad

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile
Información General

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería
Policiales

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados
La Región

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central
La Ciudad

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos
La Ciudad

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas
La Región

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos
informacion general

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos

Sospechoso de un crimen en Empalme Graneros ya había sido condenado
Policiales

Sospechoso de un crimen en Empalme Graneros ya había sido condenado

El PRO juega para incorporar a La Libertad Avanza a Unidos en Rosario
Política

El PRO juega para incorporar a La Libertad Avanza a Unidos en Rosario

Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre
POLICIALES

Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre

Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una discusión con un vecino
Policiales

Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una discusión con un vecino

UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente
Información General

UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente

Llega el remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26
Economía

Llega el remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26

Ruta 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento
LA REGION

Ruta 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento

Vuelve un clásico de Rosario: este viernes, la Noche de las Librerías
La Ciudad

Vuelve un clásico de Rosario: este viernes, la Noche de las Librerías

El Indec informó una caída de 2,1 % en la actividad económica de febrero
Economía

El Indec informó una caída de 2,1 % en la actividad económica de febrero

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
Policiales

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso