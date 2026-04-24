Carcarañá: un muerto en un choque en la autopista a Córdoba La víctima fatal fue el conductor de un Iveco que se llevó por delante un camión con acoplado. Su acompañante sufrió heridas 24 de abril 2026 · 07:22hs

Foto: Policía de Santa Fe. El choque en la autopista a Córdoba, cerca de Carcarañá. El conductor del vehículo utilitario falleció en el acto Foto: Policía de Santa Fe. https://www.lacapital.com.ar/la-region/milagro-la-autopista-cordoba-un-camion-cayo-un-auto-y-toda-una-familia-se-salvo-n10245581.html

El chofer de un vehículo utilitario murió al chocar con desde atrás contra un camión con acoplado en la autopista a Córdoba, a la altura de Carcarañá. El siniestro vial se registró alrededor de las 16 del jueves sobre el kilómetro de esa vía de comunicación y según fuentes policiales la víctima tenía 28 años.

De acuerdo con los voceros, los vehículos involucrados fueron un camión Fiat 673 con acoplado, conducido por Fernando S., y un vehículo utilitario Iveco Daily que era manejado por Luciano Sebastián L. quien llevaba como acompañante a Santos C.

Las primeras informaciones indicaban que el Iveco chocó desde atrás al camión Fiat y como consecuencia del impacto perdió la vida Luciano Sebastián L. El joven que iba como acompañante sufrió heridas de consideración.

Cómo fue el operativo en la autopista a Córdoba Trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carcarañá, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos de la Guardia Provincial, quienes realizaron las pericias accidentológicas y el retiro de los vehículos.

>> Leer más: Milagro en la autopista a Córdoba: un camión cayó sobre un auto y toda una familia se salvó Cabe destacar que, a pesar de la magnitud del hecho, la traza de la autopista no fue interrumpida para la circulación vehicular. Las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía correspondiente para determinar las responsabilidades penales del caso. choque autopista Carcarañá 2 Choque fatal a la altura de Carcarañá. Personal de salud y Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar Foto: Policía de Santa Fe