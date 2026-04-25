Dolor en el vóley: falleció Micaela Vogel, exjugadora del seleccionado femenino

La deportista se retiró de Las Panteras en 2006. Tenía 42 años y trabajaba como diseñadora de interiores y espacios verdes

La bonaerense se mudó a Europa en el inicio de su carrera en el vóley.

La muerte de una de las referentes de la selección argentina de vóley femenino de las últimas décadas generó conmoción este viernes en la comunidad deportiva nacional. Micaela Vogel tenía apenas 42 años y la noticia no pasó inadvertida a la hora del anuncio oficial.

La Federación del Voleibol Argentino (Feva) dio a conocer lo ocurrido mediante un comunicado difundido a través de redes sociales. Con el correr de las horas se sumaron otros mensajes de clubes y entidades que expresaron sus condolencias con la familiares y amigos.

La deportista bonaerense había dejado de jugar en Las Panteras en 2006. Por entonces ya había competido con la camiseta de distintos equipos italianos y también tuvo una experiencia en Suiza.

Según indicaron voceros de la Feva, la exintegrante del seleccionado femenino padecía una enfermedad grave . La entidad mantuvo bajo reserva los detalles del diagnóstico a la hora de anunciar su muerte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/2047693537412559323&partner=&hide_thread=false La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad



Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias



QEPD — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) April 24, 2026

"La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias", reza el comunicado oficial. El deceso se confirmó al mediodía, aunque no había precisiones con respecto a la fecha.

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La Federación Metropolitana de Voleibol también despidió a la exjugadora del seleccionado nacional. En este sentido, las autoridades señalaron: "Mica será siempre recordada por su característica sonrisa y su cálidad personalidad".

¿Quién era Micaela Vogel?

Micaela Vogel nació el 12 de enero de 1984 en Villa Iris, provincia de Buenos Aires. Su carrera comenzó en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (Geba) antes de terminar la escuela secundaria y poco después se mudó a Europa para vestir la camiseta de Monte Schiavo Banca Marche Jesi.

Ubicada como punta receptora o central, la jugadora disputó el Campeonato Mundial de 2002. Cuatro años después formó partel del plantel que compitió por la clasificación para la edición siguiente y finalmente renunció al combinado nacional por motivos personales.

Cuando regresó a la Argentina, Vogel siguió compitiendo a nivel local en Ferro Carril Oeste y River Plate. Fuera de la ciudad de Buenos Aires también vistió la casaca de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Además de su carrera deportiva, trabajaba como diseñadora de interiores y espacios verdes.