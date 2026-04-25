Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

La aplicación de sanciones no pecuniarias que ofrece el nuevo Código de Convivencia contempla la reparación o remediación con tareas o acciones ejemplificadoras que generen conciencia ciudadana. Esta herramienta administrativa será la que la nueva Dirección de Educación, Prevención y Seguridad vial, a cargo de Gustavo Adda, pondrá en marcha en el control de espacio público y en el tránsito. "El órgano más sensible de muchos individuos es el bolsillo, pero el bien más preciado es el tiempo. Y en vez de pagar con dinero, el infractor resarcirá con acciones en forma proporcional al daño ocasionado ", enfatizó Adda.

La decisión de poner al exdirector de Tránsito al frente de esta nueva repartición surgió ante la necesidad de avanzar en políticas preventivas en materia de seguridad vial, como así también la aplicación de probations y sanciones no pecuniarias.

El nuevo Código vigente desde 2022 incluye la opción de sancionar al infractor con la reparación o remediación de los hechos, con tareas o acciones ejemplificadoras que generen conciencia ciudadana. "Cambiamos de paradigma; el tránsito no está aislado del concepto de movilidad y el espacio público" marcó Adda. El nuevo sector buscará políticas preventivas junto a las sanciones con un dato alentador: en 2013 Rosario registró 92 fallecidos en siniestros viales, mientras que en 2025 se logró bajar a 24 . Si bien la morbimortalidad descendió drásticamente merced a la presencia de agentes de control y el sistema de videocontrol y alcohol cero (vigente desde 2021); ahora es el momento de las sanciones no pecuniarias.

"En algunos casos, al infractor que tiene el dinero no le importa demasiado pagar y el que no puede pagar la multa queda más complicado. Por eso buscamos que se devuelva a la sociedad una acción concientizadora que sea proporcional al daño ocasionado. Y que la moneda de cambio sea el tiempo dispensado para reparar el daño. Por ejemplo, si un automovilista obstruye una rampa para discapacitados, podría acudir a Ilar a tomar contacto con esta problemática. El que arrojó basura en forma indebida, que destine tiempo en ver cómo el Estado recoge los residuos", graficó Adda.

Con esta nueva opción, la actual gestión busca instalar políticas de preservación del espacio público. "Que cada vez más gente se pase del lado de la gente buena que respeta lo que es común a todos. El respeto como valor es y será una idea de lo que tenemos por delante, porque lo público se cuida entre todos para revertir una distorsión en que lo público no es de nadie", ahondó el flamante director. Entre las iniciativas, ya se definieron campañas en las que el leit motiv sea "la ciudad del respeto".

La labor preventiva y educativa pasará, según se señaló, por instalar que el espacio público donde muchos trabajan no otorga derechos superiores sobre el resto de los ciudadanos. "Y a quien no lo comprenda se lo deberemos explicar con talleres, debates y espacios de reinserción social. Tenemos la firma convicción de que en Rosario la comunidad está por encima de las personas y de que esta recomposición no monetaria unida a un discurso comunicacional y decisión política va en esta línea. Que quien daña o infringe normas afecta a todos los rosarinos, turistas y visitantes", ahondó Adda.

El funcionario reveló que en muchos talleres escolares subyace la queja de no poder usar la senda peatonal para cruzar las calles. Nadie o muy pocos ceden el paso, sean automovilistas o motociclistas. "También las doble filas de coches, y el no respeto del paso prioritario de quien circula y tiene la derecha. Pareciera que nos acostumbramos a que cualquiera hace lo que quiere", marcó el director en alusión a las más de 300 mil actas confeccionadas el año pasado donde se reiteran estas infracciones.

En concreto, y con estas nuevas directivas, un repartidor en moto, un automovilista, fletero o camionero podrá ser sancionado con cursos de educación vial de asistencia obligatoria, espacios de reflexión, tareas comunitarias e inhabilitaciones. Y se habilita la opción de pagar la multa con un oficio, arte o profesión.

A su vez, Adda tendrá un rol importante en la concientización, educación vial en los colegios y cursos de manejo. Este nuevo esquema apunta a articular controles con campañas de concientización, acciones educativas y mecanismos alternativos a la sanción económica. Además, quedarán bajo la órbita de esta nueva dirección las capacitaciones, talleres y cursos de educación vial.

“La norma por sí sola no alcanza para generar convicción; por el contrario, puede resultar insuficiente si no está acompañada por políticas activas. En ese sentido, las acciones educativas, de formación y de reinserción estarán orientadas a la internalización de buenas prácticas y conductas adecuadas a la realidad que atravesamos”, destacó Adda para redondear: "El objetivo es claro: construir una comunidad que reconozca el espacio público como un lugar compartido, que es de todos, y que debe sostenerse desde el respeto, la solidaridad y la convivencia”, finalizó.

A un año de entrada en vigencia del Código de Convivencia, el 2023 arrojó un total de 2.500 faltas cometidas por rosarinos en condiciones de ser juzgadas por un jurado vecinal. El 30 % de los casos corresponde a infractores que evadieron controles de tránsito, el 23 % a automovilistas que se resistieron a realizarse test de alcoholemia y el 11 por organizar o correr picadas de autos clandestinas. También hay casos por organizar fiestas no habilitadas y violar disposiciones en geriátricos.,

Mirada del Tribunal de Faltas

A su turno, el director del Tribunal Municipal de Faltas, Gastón Laville, consideró que este nuevo mecanismo permitirá evaluar con rigor técnico las solicitudes de conversión de penas pecuniarias en acciones en beneficio de la comunidad, una herramienta clave habilitada por el Código de Convivencia vigente. "Para este Tribunal, la sinergia con esta Dirección es un paso vital para transformar la sanción en una política pública de carácter pedagógico y restaurativo, garantizando que el cumplimiento de las penas impacte positivamente en la convivencia ciudadana", subrayó el funcionario.

Además, el Tribunal de Faltas buscará articular de manera estratégica con esta nueva Dirección para asegurar el efectivo seguimiento y cumplimiento de las sanciones accesorias. "Entendemos que la justicia administrativa trasciende la sanción económica; por ello, resulta fundamental coordinar la ejecución de instancias obligatorias como los talleres de concientización en seguridad vial, perspectiva de género y protección animal, que los jueces aplican de forma independiente a la multa", finalizó Laville.