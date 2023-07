Newell's: Astore habló de Brian Aguirre, Ditta y los arbitrajes

El presidente leproso Astore le confió a Ovación que el juvenil delantero "no se venderá al mercado argentino". Dijo que la salida de Ditta no está cerrada.

El presidente de Newell’s Ignacio Astore abordó el presente leproso en diálogo con Ovación. Repasó los temas más sensibles de la actualidad del equipo que dirige Gabriel Heinze . Explicó que el pase de Willer Ditta a Cruz Azul de México aún “no está cerrado” y que el jugador colombiano “sigue perteneciendo a Newell’s hasta que no se cierre el acuerdo económico”. Además indicó que más allá de algún sondeo informal, “todavía no llegó al club ninguna oferta concreta por Brian Aguirre”, negó que hasta el momento el Inter Miami (donde jugará Lionel Messi y dirigirá el Tata Martino) haya hecho alguna averiguación por el joven delantero, y avisó que llegado el momento “solo sería vendido al mercado externo”. Por su parte, Nacho aclaró que Newell’s “está ocupado y en diálogo permanente con Federico Beligoy ”, el director nacional de arbitraje de la AFA, por los reiterados fallos arbitrales que en la últimas fechas perjudicaron al equipo del Parque. Y también expresó que en el mercado de pases están trabajando el Cholo Pablo Guiñazú, coordinador del fútbol profesional, junto al DT Gabriel Heinze , quienes serán los que definirán los refuerzos que luego irá a buscar la dirigencia.

Antes los rumores de que Brian Aguirre está en la mira de Inter de Miami, equipo que dirige el Tata Martino y en el que jugará Lionel Messi, el presidente leproso dijo que aún no recibió ningún llamado de parte de ese club de la Major League Soccer. “Tengo buen diálogo con el Tata Martino y no recibimos por ahora ningún llamado por Brian. Estamos en pleno campeonato. Repito, por ahora no hay oferta oficial por Brian. Es un jugador de selección sub-20, no hay muchos extremos y tiene gran proyección. Y al fútbol argentino no lo vendemos”, explicó Astore.