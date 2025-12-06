La Capital | Ovación | Central

Bomba en el mercado de pases: Central va a buscar a Jeremías Ledesma y River está dispuesto a venderlo

El club de Arroyito inició negociaciones para repatriar al arquero, que juega poco en el Millonario y quiere buscarse nuevo destino

6 de diciembre 2025 · 14:34hs
Jeremías Ledesma

Jeremías Ledesma, el arquero que quiere Central para reforzar el equipo de cara a la Copa Libertadores.

La temporada del fútbol argentino está a punto de terminar. Sólo falta que se decida al campeón del torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, en el que se enfrentarán los ganadores de los dos torneos anuales. Luego llegarán las vacaciones y el momento de pensar en 2026, en el que Central y Newell's tendrán desafíos diferentes.

Aunque ya pasaron un par de semanas desde su eliminación en los octavos de final del Clausura ante Estudiantes, en el Gignte, el plantel de Central sigue trabajando a las órdenes de Ariel Holan. Los jugadores entrenarán hasta el 10 de diciembre y luego se irán de vacaciones. Volverán a encontrarse el 4 de enero para empezar la pretemporada.

Mientras tanto, los directivos trabajarán en la incorporación de refuerzos para ampliar el plantel, teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2026 tendrá doble competencia: el torneo Apertura y la Copa Libertadores.

El torneo internacional desvela al Canalla. La intención de directivos, cuerpo técnico y jugadores es hacer una buena campaña en la Libertadores y para eso Ariel Holan, pese a que todavía no firmó la renovación de su contrato, algo que se da por descontado que sucederá de un momento a otro, ya les dijo a los directivos cuántos refuerzos quiere y en qué puestos.

Los puestos que quiere reforzar Ariel Holan

Los detalles no trascendieron, pero no es difícil inferir que Holan quiere al menos un refuerzo por línea, y en algunos casos dos. Además, está pendiente la renovación de algunos contratos. Un caso es el de Ignacio Malcorra, un jugador clave para Central cuyo vínculo termina a fin de año. De todos modos, el del volante es un caso igual al del técnico: todos dan por descontado en Arroyito que firmará un nuevo contrato y seguirá en el club.

Aunque la actual comisión directiva de Central suele manejar la negociación con probables incorporaciones con mucha discresión, se filtró el interés por un futbolista por el que el club de Arroyito ya habría iniciado contactos con el equipo donde juega actualmente.

Se trata de Jeremías Conan Ledesma, que está en River desde hace un par de años y casi no juega. El pergaminense llegó al Millonario luego de unas cuantas muy buenas temporadas en el fútbol español, pero atajó poco porque Franco Armani es inamovible bajo los tres palos del equipo de Marcelo Gallardo.

Ledesma volvería al lugar donde empezó

Ledesma se inició en Central, donde jugó cuatro temporadas antes de pasar al Cádiz español. Desde hace un tiempo se sabe que quiere salir de River para recuperar continuidad en el arco y el dato parece haber llegado a los directivos canallas.

Quien informó el inicio de negociaciones con River para traer a Ledesma es el periodista porteño Germán García Grova, quien habitualmente está muy bien informado de lo que ocurre en el club de Núñez y tiene contactos bien aceitados en la comisión directiva. También dijo que River está dispuesto a escuchar ofertas y que no tendrá problemas en desprenderse del arquero y se descarta que la información es veraz teniendo en cuenta quién la hizo pública.

El contratiempo que podría surgir es que también hay un club español interesado en el arquero. Se trata del Levante, aunque hasta ahora no hay certezas sobre si hubo o no un intento concreto por negociar con River.

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Rosario atraviesa días de más de 33 grados, que tendrán un pico este sábado. Quiénes tienen que estar más resguardados para no sufrir consecuencias

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

