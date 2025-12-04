Franco Colapinto habló del acoso en redes que sufre Kimi Antonelli y le dio algunos consejos

El piloto argentino se refirió a la polémica que estalló en la Fórmula 1 después de que el italiano de 19 años perdiera una posición ante Lando Norris.

Franco Colapinto llegó al circuito de Yas Marina donde este fin de semana se correrá el Gran Premio de Abu Dhabi y se refirió a una de las más recientes polémicas de la Fórmula 1 : los ataques en redes sociales . El argentino lamentó el acoso contra Kimi Antonelli y pidió que existan sanciones a quienes inciten el odio con sus declaraciones .

El italiano fue atacado en sus redes sociales después del GP de Qatar de la semana pasada, cuando en la última vuelta perdió la posición ante Lando Norris en un sobrepaso clave para la pelea por el campeonato. El piloto de Mercedes sobrepasó los límites de la pista y el británico aprovechó para subir al 4º puesto y sumar 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen.

Esta situación provocó los cuestionamientos de Helmut Marko, asesor de Red Bull, y Gianpiero Lambiase, ingeniero del neerlandés , quienes dieron a entender que Antonelli “dejó pasar a Norris” . Luego, la escudería austríaca lanzó un comunicado para pedir disculpas por las acusaciones.

“Creo que debemos tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras o durante ellas . Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio , porque siempre hay alguien que lo genera, y ahí es donde debemos trabajar, evitar esos momentos”, expresó Colapinto según detalló el medio especializado Motorsport.

image Colapinto contiene a Antonelli durante el GP de Hungría. MotorSports - Zack Mauger

El acoso contra Kimi Antonelli y el pedido de Franco Colapinto

Los comentarios contra Antonelli en redes sociales se salieron de control y el joven de 19 años recibió gran cantidad de insultos y amenazas. Por eso, Colapinto planteó que deberían existir normas de conducta que involucren a otros protagonistas del paddock, más allá de los pilotos.

“A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo”, remarcó el pilarense.

Al respecto, el piloto de Alpine fue consultado sobre la intervención de la FIA y señaló: “Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea”.

“Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez. No sé, no se siente muy justo todo eso. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide, así que no me meteré demasiado, pero probablemente es algo que habría que revisar”, concluyó.

Un consejo para su colega

Por otro lado, Colapinto intentó ponerse en el lugar de Antonelli y le envió un consejo para superar situaciones como esta, similares a las que el argentino debió atravesar. A pesar de que remarcó que el odio en redes sociales no debería existir, reconoció que no hay forma de frenarlo, por lo que le recomendó “ignorar” los ataques virtuales.

“No es algo que realmente me importe o que mire, y creo que esa es la forma más fácil de llevarlo. Son solo personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto. Es algo que últimamente está en los deportes y en cualquier persona que tenga interacción con los fans. Claro que está mal, pero también es algo muy complicado de controlar y frenar”, añadió Franco.

Finalmente, sostuvo que “la forma más fácil de manejarlo es simplemente no mirarlo” y “no enfocarse en eso, no darle importancia a lo que se ve en redes sociales”, lo que indicó que “la mayoría de los pilotos lo han vivido en algún punto este año y, lamentablemente, se está volviendo algo normal”.