Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelearán este fin de semana por el campeonato, con una carrera en Abu Dabi que promete ser apasionante

4 de diciembre 2025 · 14:49hs
Oscar Piastri

/ REUTERS

Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen ante la prensa de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

Se viene una de las definiciones más apasionantes de la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi, donde Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelearán por el título del Campeonato de Pilotos. Los tres corredores tienen chances, aunque solamente uno de ellos depende de sí mismo.

McLaren fue el claro dominante de esta temporada y hace un par de meses que aseguró su consagración entre los constructores, con el mejor auto de la parrilla. No obstante, Norris y Piastri no pudieron aprovechar la distancia que habían tomado y Verstappen logró acortar más de 100 puntos de diferencia para llegar con chances a la última carrera.

El neerlandés, vigente tetracampeón, irá por la defensa del título, aunque reconoció que “no tiene nada que perder”. En caso de ser campeón esta temporada, concretaría una de las remontadas más grandes en la historia del automovilismo y de la Fórmula 1.

Por su parte, tanto el británico como el australiano están ante una oportunidad de oro de quedarse con su primer campeonato. Piastri lideró gran parte de la temporada, pero Norris se subió a la cima en el último tramo y con un podio se asegurará el título.

La clasificación del sábado será fundamental para dar las primeras señales de quién podría llevarse el trofeo, aunque la carrera del domingo será la que determine al nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo.

Norris Piastri Verstappen Formula 1
Los dos McLaren y el múltiple campeón de Red Bull se disputan el título de la F1.

El circuito de Yas Marina será el escenario de la apasionante definición.

El contexto de la definición de la Fórmula 1

La definición del campeonato tiene múltiples variables por las que cualquiera de los tres pilotos puede consagrarse, aunque las chances más concretas son las de Norris. El británico lidera con 408 puntos, por encima de los 396 de Verstappen y los 392 de Piastri. Además, los tres cuentan con 7 victorias cada uno.

Norris necesita subirse al podio de Yas Marina para no depender de nadie más para ser campeón. Tanto Verstappen como Piastri deberán esperar un mal resultado de Lando para tener chances de superarlo.

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Cabe destacar que, en caso de igualdad de puntos, las ubicaciones finales se definirán a partir de las carreras ganadas, por lo que la victoria de alguno de ellos inclinaría la balanza a su favor. En caso de finalizar igualados sin el triunfo de alguno de ellos, Norris tiene ventaja ya que acumula más segundos puestos (7 contra 5 de Verstappen y 4 de Piastri).

Qué necesita Norris

Si bien un podio ya le dará el título, Lando tiene más posibilidades para consagrarse campeón este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos. Una de las más concretas es que finalice en el 4º o 5º puesto y Verstappen no gane la carrera.

En tanto, si ve la bandera a cuadros en el 6º o 7º lugar y ni el neerlandés ni el australiano ganan la carrera, también se consagraría (podría haber un empate en puntos pero tendría la ventaja de más segundos puestos).

Ante un 8º puesto, Norris necesitaría que Verstappen no sea 1º ni 2º y que Piastri no gane, mientras que de ser 9º deberá esperar que el de Red Bull no haga un podio y que su compañero no se lleve la victoria. A su vez, si llega en la 10ª posición o no suma ningún punto, precisaría que el neerlandés no se suba al podio y que el australiano no sea 1º ni 2º. En caso de que ninguno de los tres sume puntos, sería campeón.

Cómo puede ser campeón Verstappen

El vigente campeón necesita quedar al menos dentro del podio para ser campeón, siempre y cuando no lo haga Norris. Existen distintas alternativas en las que Verstappen podría quedarse con el título.

Si el neerlandés gana la carrera y Norris es 4º o peor, defenderá el campeonato. En caso de quedar en el 2º puesto, deberá esperar que Lando sea 8º o peor y que Piastri no gane, debido a que un 7º lugar de Norris los igualaría en puntos, pero el británico tomaría ventaja por mayor cantidad de segundos puestos.

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Ante un 3º puesto de Verstappen, la figura de Red Bull dependerá de que Norris sea 9º o peor y que Piastri no gane la carrera, uno de los escenarios más complejos para el neerlandés.

Piastri con pocas chances, pero en la pelea

A pesar de haber sido el líder durante gran parte del campeonato, las últimas actuaciones de Piastri lo alejaron de la posibilidad de quedarse con el título, por lo que dependerá de una histórica actuación suya y una mala performance de su compañero.

El australiano deberá ganar la carrera y que Norris sea 6º o peor, sin importar el resultado de Verstappen. La otra alternativa sería que Piastri llegue en el 2º puesto y que Lando sea 10º o peor y Max 4º o más abajo.

Cualquier 3º puesto o menos de Piastri lo dejará sin chances de ser campeón, ya que tampoco tiene ventaja en un posible desempate por registros (ambos lo superan en cantidad de 2º puestos a lo largo del año).

Cuándo se disputa el GP de Abu Dabi y dónde verlo

El Gran Premio de Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos se disputará desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado será el turno de la tercera y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se definirá al nuevo campeón de la Fórmula 1. Toda la actividad del fin de semana en el circuito Yas Marina será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Abu Dhabi.jpg
El circuito de Yas Marina será el escenario de la apasionante definición.

El circuito de Yas Marina será el escenario de la apasionante definición.

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Horarios del GP de Abu Dabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: 6.30

Prácticas Libres 2: 10

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3: 17.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10

* Horario en Argentina

Alpine se despedirá del motor Renault en este GP de Abu Dhabi.

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa con Alpine en la Fórmula 1.

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Red Bull confirmó quién será el compañero de Verstappen en 2026.

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

El Alpine de Franco Colapinto, en el difícil circuito de Qatar el pasado fin de semana.

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

