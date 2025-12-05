Cómo le fue a Franco Colapinto frente a Paul Aron en la FP1 de Abu Dabi

Franco Colapinto disputó la primera práctica en Abu Dabi, donde este domingo se cerrará el campeonato de Fórmula 1. Su compañero fue esta vez Paul Aron.

Franco Colapinto y uno de los últimos ensayos del año, esta vez en Abu Dabi.

El Alpine de Franco Colapinto, rumbo a la pista en Abu Dabi. Superó de nuevo a Paul Aron.

Franco Colapinto cerró en un buen 10° lugar la FP1 para el GP de Abu Dab i, última carrera del campeonato mundial de Fórmula 1. Y el objetivo de estar adelante del piloto de reserva de Alpine , Paul Aron, lo cumplió con creces. A las 10 será el último ensayo del viernes, donde ya estará Pierre Gasly en la butaca del equipo francés.

Pierre Gasly tenía la obligación de ceder su butaca a un rookie, porque hasta aquí solo lo había hecho en Monza. Entonces no estaba confirmada la continuidad de Colapinto para el 2026 y el argentino le sacó medio segundo al estonio Paul Aron, piloto de reserva en Alpine.

Ahora en Abu Dabi fue la segunda vez que se midieron mano a mano en Alpine y de nuevo estuvo adelante Colapinto . Esta vez le sacó 349 milésimas. Además, lo mejor fue que el argentino finalizó a solo 370s de la cima que ostentó el líder Lando Norris.

Y un dato extra, en el final cuando probaron ritmo de carrera, Colapinto con gomas medias y Aron con gomas blandas, le sacó más de un segundo por vuelta.

El primer tramo de la FP1 en Abu Dabi

Fue la última tanda también para los rookies, ya que además de Aron en Alpine estuvieron el mexicano Pato O'Ward en McLaren (por Oscar Piastri), Arhtur Leclerc en Ferrari (por Lewis Hamilton), Arvid Linblad en Red Bull (por Yuki Tsunoda), Luke Browning en Williams (por Alex Albon), Ayumu Iwasa en Racing Bulls (por Liam Lawson), Ryo Hirokawa en Haas (por Esteban Ocon), Jak Crawford en Aston Martin (por Lance Stroll) y Cian Shields también en Aston Martin (por Fernando Alonso).

La primera salida a pista fue con gomas medias en el caso de Colapinto, ubicándose con 1m 27,661s a 0,293s de O'Ward con el McLaren, que hacía lo mejor con goma blanda. La mayoría salió con duras.

A Colapinto se le movió el auto al ingreso de la recta principal, por lo que su tiempo hubiera sido quitado en condiciones normales de clasificación al exceder los límites de pista. Aron hacía en su primer intento, con duros, 1m 27,383s.

Ahora sí, en el siguiente intento, Franco lo hacía limpito y bajaba a 1m 26,378s, yendo a boxes, con breve toque en la ala delantera y a pista de nuevo. Aron mejoraba algo: 1m 27,120s. Sainz hacía lo mejor, con duras: 1m 25,712s.

Aron metía 1m 26,570s enseguida, mientras Norris establecía 1m 25,454s con medias y Colapinto volvía a mejorar mucho: 1m 25,967s.

Hulkenberg se lucía con 1m 25,439s, con goma media y Aron lograba mejorar por poco al argentino; 1m 25,927s. Pero respondería Colapinto con un gran tiempo de 1m 25,518s que lo dejaba a solo 0,273s de Hadjar, que se ponía arriba con 1m 25,245s.

En modo clasificación para Colapinto

Colapinto volvió a boxes y fue guardado a poco más de 35' para el final. Aron hacía otro intento pero no mejoraba: 1m 25,969s.

Verstappen ponía gomas blandas antes de la media hora, metía un 1m 24,493s y Russell quedaba a 2 décimas con el mismo caucho. Norris casi pierde el auto en la zona reasfaltada y Colapinto volvió a pista con gomas blandas.

Colapinto mejoraba mucho: 1m 24,855s, pegadito a los Mercedes en el 6° lugar, adelante de Sainz. Ese sería su mejor registro.

El argentino haría dos vueltas de enfriamiento para un nuevo intento con esa goma de clasificación, mientras Norris ponía el "uno" con 1m 24,485s.

Aron hacía 1m 25,204s entonces en su primer intento con las gomas rojas. Y Colapinto no mejoría en el segundo intento: 1m 25,214s, para guardarse en los pits.

El estonio no mejoraría tampoco, con 1m 25,221s en su segundo intento.

Lo que quedaría para el tramo final fue ritmo de carrera, por lo que los tiempos no mejorarían, quedando Colapinto en un buen 10° puesto, con Aron 13°. Todos los rookies finalizaron debajo del argentino, que entre los titulares solo superó a Isack Hadjar, pero quedó cerca del mejor registro de Norris.

En ese tramo final, Colapinto fue siempre mejor con Aron pese a tener gomas medias contra las blandas del estonio, sacándole más de un segundo vuelta a vuelta. El argentino giró siempre en el orden del 1m 30s y Aron en el 1m 31s.