A qué hora corre Colapinto el GP de Abu Dhabi: días y horarios de la Fórmula 1

Este fin de semana, el argentino cerrará su primer año en Alpine, mientras Norris, Verstappen y Piasti pelearán por el título

4 de diciembre 2025 · 14:42hs
La mirada de Franco Colapinto en el Alpine

La mirada de Franco Colapinto en el Alpine, con las esperanzas puestas en el 2026.

La Fórmula 1 cerrará la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, el cual tendrá la apasionante definición por el título, con tres pilotos peleando por ser campeón. Por su parte, Franco Colapinto finalizará su primer año con Alpine, con las expectativas puestas de lleno en el 2026.

El argentino cumplió el domingo pasado en Qatar después de haber largado desde el pit lane y cerró con un 14º puesto, aunque lejos de las posibilidades de sumar sus primeros puntos. Si bien todavía no sumó unidades esta temporada, manifestó que espera poder cambiar la cara el próximo año, ya con auto y motor nuevos.

Luego de esta carrera en el circuito de Yas Marina, tendrá unas breves vacaciones antes de comenzar las pruebas con el nuevo monoplaza en enero junto a Pierre Gasly, su compañero.

Franco Colapinto terminó 14º en Qatar en la penúltima fecha de la Fórmula 1.

Se define el título

Esta carrera pondrá el punto final al 2025 de la F1 y volverá a tener el principal atractivo de la definición del campeonato, tal como fue escenario de una mítica carrera en 2021 con la pelea mano a mano entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que dejó el título en manos del neerlandés.

El vigente tetracampeón de la F1 protagonizó una histórica remontada en la segunda mitad de la temporada, tras los cambios de Red Bull, y mantiene la ilusión de seguir haciendo historia en el automovilismo, pero para eso deberá superar a ambos McLaren.

Lando Norris llega a esta carrera en la cima del campeonato y un podio le bastará para quedarse con su primer título, pero de no ser así deberá esperar que Verstappen no se lleve la victoria y mirar a Oscar Piastri, su compañero, de reojo. Los tres llegan con posibilidades de quedarse con el trofeo.

Piastri, Norris y Verstappen llegan a Abu Dhabi con chances de ser campeones.

Cuándo se disputa el GP de Abu Dhabi y dónde verlo

El Gran Premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos se disputará desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado será el turno de la tercera y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se definirá al nuevo campeón de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito Yas Marina será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: 6.30

Prácticas Libres 2: 10

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3: 17.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10

* Horario en Argentina

