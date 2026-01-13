La Capital | Ovación | Alpine

Alpine anunció la salida del antecesor de Franco Colapinto antes del comienzo de la temporada 2026

El piloto de Fórmula 1 acordó la rescisión del contrato a menos de un año de su ingreso como titular, antes de ser reemplazado por el argentino

13 de enero 2026 · 07:47hs
Alpine confirmó que el australiano no formará parte del equipo este año.

Alpine confirmó que el australiano no formará parte del equipo este año.

Por primera vez en su carrera en la Fórmula 1, Franco Colapinto comenzará la temporada como piloto titular. Mientras tanto, Alpine implementó otros cambios para afrontar el próximo campeonato y este martes confirmó la desvinculación de uno de sus corredores de reserva.

La escudería francesa anunció la rescisión del contrato de Jack Doohan antes del inicio de la competición. De esta manera, el australiano pasó de ser el compañero de Pierre Gasly a quedarse sin lugar en el equipo en poco más de un año.

Colapinto se quedó con el segundo asiento en mayo pasado, cuando Alpine confirmó su designación por cinco fechas desde el Gran Premio de Emilia Romaña. Desde entonces, su antecesor pasó a la lista de los conductores de reserva y no tuvo nuevas oportunidades para salir a la pista con el A525 en los ensayos.

¿Qué dijo Alpine sobre la salida de Doohan?

A través de un comunicado oficial, el equipo del Grupo Renault dio a conocer un acuerdo sobre el cese del contrato con Doohan. "Esto le permitirá perseguir otras oportunidades profesionales", destacaron.

Voceros del equipo europeo recordaron: "Jack fue el primer miembro de la Academia Alpine que llegó a ocupar un asiento cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dabi 2024". A continuación destacaron el "compromiso y el profesionalismo" que tuvo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista.

Desde el debut en diciembre de 2024, Doohan disputó siete carreras de Fórmula 1 en las últimas dos temporadas. Su mejor resultado fue el puesto 13 en el Gran Premio de China del año anterior, cuando ya había sido confirmado como el reemplazante de Esteban Ocon.

Frente a los resultados obtenidos en la primera parte del campeonato 2025, Alpine decidió sacar a Doohan en mayo y Colapinto ocupó su lugar de manera temporal. Tiempo después, el cambio se volvió definitivo y la escudería resolvió darle continuidad al argentino en la próxima temporada con la expectativa de mejorar el rendimiento.

