Fórmula 1: qué es de la vida de Logan Sargeant y Jack Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

El argentino ocupó el lugar de ambos pilotos, en Williams y Alpine respectivamente. Perfiles bajos y alejado de las pistas

7 de agosto 2025 · 13:19hs
Franco Colapinto generó un fuerte impacto en la Fórmula 1

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 generó un gran revuelo y sacudió las redes sociales desde su comienzo, provocando el resurgimiento de un ferviente fanatismo por el automovilismo en Argentina. A su vez, marcó el camino de otros jóvenes pilotos que fueron relegados de sus butacas para cederle el espacio al pilarense.

Ante el ascenso del argentino a la F1, Williams desplazó a Logan Sargeant de su butaca hacia el último tramo de la temporada 2024. Este reemplazo cambió rápidamente la cara del equipo, generando un gran impacto en la categoría y revuelo en redes sociales sobre su futuro.

Colapinto mostró sus credenciales en la pista y produjo gran entusiasmo en el público argentino, lo que atrajo sponsors que acompañan su carrera y le abren puertas para seguir su camino. Así fue como llegó a Alpine, escudería que ya tenía confirmado a Jack Doohan para el inicio de 2025.

Jack Doohan Alpine.png
Jack Doohan tuvo su breve opotunidad con Alpine, pero fue reemplazado por Colapinto.

Desde el equipo francés optaron por apostar en el argentino y negociar con Williams su fichaje. Tras pasar las primeras seis carreras del año relegado a la posición de piloto de reserva, confirmaron su reemplazo por el australiano, el cual provocó controversias.

El recorrido de los pilotos es complicado. Tanto Sargeant como Doohan no corrieron con gran suerte luego de ser removidos de sus lugares, aunque los resultados que dejaron en su paso por la F1 tampoco fueron prometedores.

Qué es de la vida de Logan Sargeant

Luego de que Williams rescindiera su contrato por malos rendimientos, con apenas un punto obtenido en 37 carreras en la categoría y tras ser protagonista de numerosos accidentes, ninguna escudería confió en Sargeant para mantenerlo en el paddock como piloto de reserva, por lo que debió buscar nuevos rumbos.

Colapinto Williams Sargeant
El argentino hizo su debut en la F1 tras reemplazar a Logan Sargeant en Williams.

>> Leer más: Fernando Alonso elogió a un piloto de la Fórmula 1: "Si fuese inglés estaría en todas las portadas"

Esta situación fue un punto de inflexión para el estadounidense, que debió explorar nuevos caminos en el automovilismo. Firmó acuerdos IDEC Sport y Genesis Magma Racing para competir en la European Le Mans Series, en donde alcanzó a probar el Oreca 07 en Paul Ricard en noviembre. Incluso pasó por pruebas de IndyCar y hubo rumores sobre su llegada a la reconocida categoría, pero los mismos quedaron en la nada.

Poco después, en enero pasado, confirmó su alejamiento de las pistas sin dar mayores detalles sobre su futuro. A partir de allí, Sargeant se mantuvo activo en redes sociales, pero completamente desentendido de los motores.

El piloto de 24 años compartió numerosos posteos sobre distintos viajes que realizó, entre ellos a destinos como Aspen, para practicar snowboard en la nieve, y California, ambos destinos en Estados Unidos durante marzo. Al mes siguiente, paseó por Las Bahamas junto a amigos. La última publicación realizada por Sargeant fue en junio pasado, durante un viaje por la isla de Capri, Italia, junto a su novia Riley Whittall.

La reaparición de Jack Doohan

El reemplazo de Colapinto por Doohan trajo una fuerte polémica y abrió un intenso debate en la F1, debido a que el australiano tuvo solamente seis carreras como piloto titular de Alpine. Ante distintas controversias generadas en redes sociales y acusaciones cruzadas, decidió mantenerse inactivo durante casi tres meses, hasta que reapareció el pasado 31 de julio con un video.

Tras su salida, apenas fue visto en el paddock de la Máxima el viernes y sábado del GP de Imola, donde el argentino realizó su debut con la escudería francesa. A partir de allí, Paul Aron ofició como piloto de reserva en pista en todos los compromisos de Alpine hasta el momento.

>> Leer más: Alpine investiga qué pasó en los boxes con Franco Colapinto

Doohan mantuvo un perfil bajo para evitar las cámaras y la polémica, mientras parece estar fuera de la consideración del equipo para sus proyectos a futuro. Según dio a conocer el medio PlanetF1, Mick Doohan, su padre y multicampeón de motociclismo, entabló conversaciones con Cadillac sobre la situación de Jack, analizando posibilidades de cara a la llegada de la escudería en 2026.

Sin mayores noticias sobre su próximo paso, el piloto de 22 años compartió un video en redes sociales mientras andaba en bicicleta por el sur de Francia. “Pasó un tiempo, así que quería decirles: gracias a todos mis fans y a todos mis sponsors por estar conmigo hasta este momento. Me he estado preparando y empujando más que nunca para volver a hacer lo que amo”, expresó.

“Gracias a todos mis fans por mirarme y estar conmigo hasta este momento. No puedo esperar a compartir más con ustedes pronto”, concluyó Doohan en su breve y poco detallado posteo del pasado 31 de julio.

Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

Por Guillermo Ferretti
Holan parece decidido a romper el doble cinco en Central para jugar en Tucumán

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Filial canalla en Tucumán: Más que a Di María, amamos a Central
Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega