Isla de los Mástiles: un intento de ocupación ilegal enciende alarma entre ambientalistas

El fin de semana pasado empezaron a construir cabañas en la reserva natural ubicada frente a las localidades de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez

La Isla de los Mástiles se entregó en comodato por partes iguales a Granadero Baigorria y a Capitán Bermúdez en 1997.

La Comisión Intersectorial Isla de los Mástiles denunció una construcción ilegal que este fin de semana comenzó a desarrollarse en el extremo noroeste de la reserva natural ubicada frente a las localidades de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. Según explicaron, desde la primera semana del mes se está construyendo una cabaña sin autorización, en lo que consideran un claro intento de usurpación de un espacio público protegido.

La Reserva Isla de los Mástiles es un área natural protegida, ubicada sobre terrenos que pertenecen a la provincia de Santa Fe y bajo la gestión de los municipios de Baigorria y Capitán Bermúdez . Ubicada al norte del puente Rosario Victoria, se trata de un inmenso territorio verde, de unas 900 hectáreas, donde se busca equilibrar la conservación del ambiente propio del humedal con el uso recreativo de las playas.

En ese lugar, este fin de semana, integrantes de la organizaciones ambientalistas advirtieron la construcción de una cabaña sin que medie ningún tipo de autorización . "El valor recreativo y ambiental de la isla es tan significativo que resulta comprensible que muchas personas hayan fantaseado alguna vez con tener allí un ranchito isleño. Sin embargo, esto está expresamente prohibido, ya que la isla es un bien común que pertenece a todas y todos los santafesinos", señalaron.

La denuncia llegó a las autoridades del Ministerio de Ambiente de la provincia y al Concejo Municipal de Capitán Bermúdez , ya que el municipio tiene en comodato la administración de ese sector del islote. "El sábado detectamos que una embarcación estaba llevando maderas y pilotes. El lunes, cuando volvimos, ya se había comenzado a construir una pequeña cabaña", contó Carolina Mori, integrante del Taller Ecologista, una de las organizaciones que integra la comisión intersectorial.

Inmediatamente, desde la organización se comunicaron con concejales de Capitán Bermúdez, quienes aseguraron que no se había aprobado ninguna construcción en la zona, y con autoridades del Ministerio de Ambiente de la provincia. "De esta forma tuvimos claro que no tenían ningún permiso para instalarse allí", apuntó Mori.

Como se trata de una ocupación ilegal, los ambientalistas reclaman que la obra se frene y que el terreno se deje tal como estaba antes de iniciar la obra, sin ningún tipo de rastro de ocupación humana.

Un territorio protegido

Desde la comisión destacaron que la administración de la isla se encuentra a cargo de los municipios de Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, pero los terrenos pertenecen a la provincia, por lo que no existe propiedad privada en la isla.

Asimismo, explicaron, la Universidad Nacional de Rosario se encuentra desarrollando un plan de manejo para la reserva, "por lo que cualquier intervención en el territorio resulta improcedente hasta tanto se definan los lineamientos correspondientes", consideraron.

Y reclamaron la intervención de las autoridades provinciales, particularmente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Secretaría de Recursos Naturales para asegurar la protección efectiva del humedal y establezcan una moratoria inmediata sobre cualquier nueva intervención en la isla, hasta tanto se definan los lineamientos de las acciones para gestionar el área y las actividades permitidas en el lguar.

"La Isla de los Mástiles constituye un espacio de excepcional potencial de conservación, que aporta múltiples beneficios ambientales, sociales y recreativos a todas las comunidades ribereñas del sur de la provincia. Resulta inadmisible que, sin autorización alguna, particulares se instalen de manera arbitraria en sectores privilegiados de la isla, vulnerando su carácter público y el principio de igualdad en el acceso al territorio. Una usurpación de estas características sienta un precedente negativo que pone en riesgo la protección del humedal y debilita los esfuerzos de conservación y gestión responsable del territorio", apuntaron.

No es la primera vez que la comisión se moviliza en defensa de la Reserva Isla de los Mástiles. En julio pasado, el lugar volvió a estar en el centro de la polémica cuando se lanzó una licitación para destinar parte de las tierras a la explotación de un parador turístico.

Entonces, el municipio de Capitán Bermúdez pretendía ofrecer la explotación comercial del lugar por un plazo de 30 años Bermúdez pretende ceder "mediante un contrato precario y a cambio de un irrisorio canon" la explotación comercial de Punta Armado.