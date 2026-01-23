La Capital | Ovación | Central

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía y Alejo Veliz se quedará hasta junio

El Esporte Clube Bahía pretendía comprarle el pase al Tottenham y llevárselo ahora, pero buscó una alternativa para esperarlo

23 de enero 2026 · 14:00hs
Alejo Veliz se quedará en Central hasta junio y podrá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores con el Canalla.

Virginia Benedetto / La Capital

Alejo Veliz se quedará en Central hasta junio y podrá jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores con el Canalla.

Central cuenta las horas para su debut en el torneo Apertura, que se producirá este sábado a las 22 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito. Será la primera de las tres competencias que afrontará este semestre, además de la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

El equipo que ahora conduce Jorge Almirón se reforzó poco pero bien durante el mercado de pases, que sigue abierto. Incorporó un gran arquero (Jeremías Ledesma), dos muy buenos defensores (Gastón Ávila y Alexis Soto) y un joven volante que se destacó en Chile pero que jugará por primera vez fuera de su país (Vicente Pizarro).

En el rubro de las bajas, sin dudas la más destacada es la de Ignacio Malcorra, un volante que tuvo un altísimo rendimiento desde que llegó al club, en 2023, y que se convirtió en ídolo canalla. El jugador quedó libre y no hubo acuerdo entre él y el club para firmar un nuevo contrato. Ahora está en Independiente.

El interés del Bahía por Alejo Veliz

En el medio del mercado, un dato que surgió como un rumor y que rápidamente se confirmó como noticia sacudió al mundo canalla y es el interés del Esporte Clube de Bahía por llevarse a Alejo Veliz.

Concretamente, la novedad fue que el City Football Group ofreció al Tottenham diez millones de euros para comprar la ficha del delantero. El club inglés es el dueño del pase y el jugador está a préstamo en Central hasta el 30 de junio.

El ofrecimiento del City Football Group persigue el objetivo de que Veliz juegue en Bahía. No es la primera vez que el club brasileño busca al joven delantero: a fines de 2022 ya había hecho sondeos para llevárselo, pero en ese momento Central no quiso negociarlo porque daba por hecho que pronto llegarían ofertas de Europa.

Así fue. Unos meses después, Veliz fue transferido al Tottenham en alrededor de 17 millones de euros. Pero al delantero no le fue bien en Londres: se lesionó pronto, jugó poco y fue cedido a préstamo, primero al Sevilla y luego al Espanyol. Llegó a Central a mediados de 2025, justo después que Ángel Di María.

Diez millones de euros por el pase al City Group

Lo que se supo en este enero es que Tottenham había aceptado la oferta de diez millones de euros por el pase del jugador, lo que abrió la posibilidad de que se fuera antes del vencimiento del préstamo. Pero Veliz quiere jugar la Copa Libertadores con Centra y el club londinense ya no podía ejecutar la repesca, a menos que pague un resarcimiento.

La novedad ahora es que, pese a su obsesión por contar con Veliz desde ahora, Bahía -que también jugará la Copa Libertadores- está dispuesto a esperarlo hasta junio. Para eso, su gerencia deportiva está buscando a un delantero de bajo costo con la idea de que refuerce el equipo hasta que finalmente se produzca la llegada del argentino.

En Bahía prefieren esta opción frente a la voluntad de Veliz de jugar la fase de grupo de la Copa Libertadores con Central. Aunque el City Football Group o incluso el Tottenham podrían pagar el resarcimiento por llevárselo antes, parece que finalmente eso no ocurrirá y lo esperarán hasta el comienzo del segundo semestre, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

