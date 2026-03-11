La Capital | Ovación | Central

Central: con el envión como bandera, por un ladrillo más en el muro del protagonismo

Entonado por el gran triunfo en el clásico, el Canalla visita a Argentinos Juniors en busca de puntos clave que lo afirmen en el lote de arriba en el Apertura

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de marzo 2026 · 06:00hs
Alegría total. Los futbolistas de Central celebran uno de los goles con los que el equipo de Almirón ganó el clásico.

Marcelo Bustamante / La Capital

Alegría total. Los futbolistas de Central celebran uno de los goles con los que el equipo de Almirón ganó el clásico.

Central otra vez a la cancha, en el mejor escenario posible. Es un nuevo capítulo el que el Canalla escribirá en su recorrido por el torneo Apertura, pero tiene algo a favor de lo qué valerse: el envión anímico que arrastra después de lo que fue el gran triunfo en el clásico. En cancha de Argentinos Juniors es donde el equipo de Jorge Almirón intentará hacer extensivo el aura que carga sobre sus hombros.

Para este Central de Almirón el objetivo es lo suficientemente claro y no es otro que el de sumar fecha tras fecha para que el cierre de la fase de grupos lo encuentre entre los ocho primeros.

Desde lo futbolístico ya demostró que está altamente capacitado para lograrlo, pero en cada fecha hay un examen por rendir. Y en esta oportunidad toca el Bicho de La Paternal.

Central y su mejor aliado

Allí irá con algunas bajas importantes, pero con el ánimo como principal aliado. Porque será el primer partido tras la victoria en el Parque, arropado por un estado emocional que, a priori, puede funcionarle como un as en la manga. La contracara, un equipo, con varios parches.

>>Leer más: Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

El calendario le marcaba que toda esa ebullición que los hinchas pensaban descargar tras el clásico debía ser en el Gigante de Arroyito, pero el paro del fútbol el fin de semana pasado hizo que ese reencuentro del equipo con la gente quedara para el próximo sábado, cuando el Canalla reciba a Banfield.

Centra2
Vicente Pizarro se exige en la marca en el clásico jugador en el Parque. El chileno se está adaptando rápido al mundo Central.

Vicente Pizarro se exige en la marca en el clásico jugador en el Parque. El chileno se está adaptando rápido al mundo Central.

Más allá de eso, Central sabe que tiene una nueva cita con sus deseos y obligaciones, otros 90 minutos para ponerle un ladrillo más a esa construcción de equipo protagonista. Una construcción que hasta aquí es bastante sólida, con algunos baches que le quitaron algo de brillo, pero con reacciones inmediatas frente a esos contratiempos.

Sin lugar para la relajación

De lo que no hay dudas es que lo mejor que tiene el Canalla hoy es salir a jugar inmediatamente después de haber ganado el clásico. ¿Es para confiarse o permitirse algún tipo de relajación? En absoluto. Pensarlo de esa forma implicaría caer en un error. Pero para un nivel futbolístico convincente no hay mejor compañía o sostén que un gran semblante.

Y Central es hoy un equipo que tiene todo eso, que viene en levantada, transitando una racha ganadora y ganando terreno fecha a fecha en las posiciones de la zona B.

>>Leer más: Central: Jorge Almirón ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Lo de las exigencias que tiene el Canalla no es una frase de compromiso ni mucho menos. Es que a este equipo en breve se le vendrá una doble competencia durísima, con Copa Libertadores en el medio. Por eso la pretensión de que los puntos que lo lleven a los octavos de final del torneo Apertura debieran llegar de manera inmediata, antes de que el desgaste físico sea mucho mayor.

Tendrá hasta la fecha 13 (el partido ante Atlético Tucumán) para lograr esa mayor cantidad de puntos posibles y de allí la idea de no apartarse de esta senda ganadora, que no inició en el clásico, sino algunos días antes.

Centra3MB
Julián Fernández viene haciendo todos los méritos posibles para mantenerse dentro del equipo titular.

Julián Fernández viene haciendo todos los méritos posibles para mantenerse dentro del equipo titular.

Tras una derrota, una rápida reacción

Porque, se recuerda, Central tuvo que afrontar una semana clave con dos partidos en el medio después de una dura derrota en el Gigante (ante Talleres). Pero lo hecho en La Plata contra Gimnasia y cuatro días después en el Parque frente a Newell’s cobraron un valor relevante.

Ni siquiera la condición de visitante es algo que asuste en Central. De hecho, el equipo se movió con mucha más solidez fuera de Arroyito. De los cuatro partidos que disputó lejos de su casa, ganó tres (Racing, Gimnasia y Newell’s) y empató el restante (Aldosivi).

Almirón, hasta aquí aferrado a un equipo base, hubiese querido tener a disposición todo el potencial futbolístico, pero en esta ocasión no podrá. Ángel Di María y Franco Ibarra, dos de los destacados en el torneo, no están disponibles y por eso los cambios que debe realizar de manera obligada. Pero no serían sólo esas las variantes. Habría dos o tres más.

Los que falten, serán jugadores importantes y pueden llegar a sentirse, pero Central hoy está un poquito más allá de los nombres propios. El paso firme que viene trayendo es una base para otro salto. Y qué decir del ánimo. En ese terreno el Canalla jugará en el Diego Armando Maradona con un semblante en su máximo esplendor.

argentinos juniors vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

central-estudiantes: hoy se define la fecha de la final de la supercopa internacional

Central-Estudiantes: hoy se define la fecha de la final de la Supercopa Internacional

La sonrisa de Ángel Di María tras el triunfo en el clásico rosarino

Ángel Di María disfruta la felicidad plena de los hinchas de Central tras el clásico

Listo para volver a la escena. El colombiano Jaminton Campaz retornará al once titular de Central este miércoles ante Argentinos Juniors.

Todos los caminos llevan a Campaz por Di María, que no viaja a La Paternal

Ver comentarios

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

Por Alvaro Torriglia
Economía

Expoagro 2026: el agro, un oasis en medio de la crisis de actividad

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Dejanos tu comentario
