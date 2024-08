Al final, Di María firmó otro año más con el Benfica: "Estoy feliz de seguir en este club"

La decisión generó revuelo por lo cerca que estuvo el delantero de volver a ser parte del plantel de Rosario Central . Una vez finalizado su ciclo con la selección, tras salir campeón de la Copa América, el escenario parecía propicio para su retorno. Pero las condiciones de seguridad no estuvieron dadas y Di María decidió que no era el momento.

“Lo dije porque es lo que siempre quise y el sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta ", contó. Y añadió: "Es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten, porque es lo que siento y siempre soñé. Y era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio”.

"Feliz de estar un año más en el Benfica"

Así respondió Di María tras firmar la continuidad en el club donde jugó hasta la temporada pasada. Luego de posar para la foto que anunció su decisión, el delantero argentino afirmó: "Siempre quiero más, siempre quiero mejorar cada año, pero a mi las cosas individuales mucho no me gustan. Prefiero lo grupal y ojala que este año sea importante para todos. Estuve mirando todos los partidos. Están haciendo un gran trabajo, hay muchos chicos nuevos y eso me pone muy contento" y agregó: "Intento apoyar a mis compañeros, a los más jóvenes más que nada. Tengo una edad en la que tengo que tratar de ayudarlos a ellos e intentar hacer lo mejor de mi para conseguir los títulos".

Con la última Copa del Mundo bajo el brazo y bicampeón de América, fue cuestionado sobre qué lo motiva a seguir en competencia: "Más, más títulos. Creo que desde que comencé hasta el día de hoy, lo único que siempre quise fue lograr títulos. Es lo que uno, después de que termina su carrera, se lleva. Lo que uno ganó. Cada año intentó conseguir lo máximo posible y este año iré por más", contestó el rosarino.

Un mensaje de Di María para los benfiquistas

Luego de la confirmación de su continuidad en el club, Ángel Di María le dedicó unas palabras de agradecimiento a los fanáticos del Benfica. "Están siempre con nosotros, apoyándonos. Están siempre en todo momento apoyando para lograr los objetivos y seguramente este año será muy especial", dijo ante la cámara el ídolo rosarino y agregó: "Estarán con nosotros y nosotros con ellos"

Rosario y la inseguridad

“Cuando pasó lo de las amenazas yo le pagué la seguridad a mis hermanas y a mi familia. ¿Cómo voy a pedir yo seguridad cuando en Rosario pasan tantas cosas de inseguridad, cómo voy a pedir eso cuando a los rosarinos nos matan como si nada? Es una falta de respeto que se hable de seguridad y protocolos para mí cuando los rosarinos no pueden salir a trabajar, no pueden esperar el colectivo sin que les roben, los matan por una mochila”, añadió Di María.

El campeón del mundo remató: “Mi mujer estuvo todo el año metida a full para terminar y amueblar la casa, para hacer todo lo que es la mudanza, había anotado las nenas en la escuela, se encargó de todo para que yo no hiciera nada, y las nenas contaban los días para venir a vivir con sus abuelos. La decisión la tomé yo después de que pasó la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la selección y ahí dije que era imposible volver, eso fue el 25 de marzo”.

Consultado por la polémica que despertó la decisión de Ángel Di María de no volver a Central, el mediocampista argentino no dudó en respaldarlo: “La gente tiene que estar contenta ya con quien representa a su club. Como Leo (Messi) con Newell`s o Lea (Paredes) con Boca. No exigirle, todo el tiempo es exigirle. Disfrútenlo”

Si bien evitó hacer comentarios acerca de los detalles que el rosarino dio sobre amenazas hacia su familia, De Paul se sumó al consenso general de la mesa de acuerdo con la decisión de su compañero: “Ya está, si vuelve por él, que se retire con la 11. Y, si no lo hace, gracias por llevar su bandera por todo el mundo. Hoy a Rosario Central lo conocen, entre otras cosas, gracias a Ángel Di María”.