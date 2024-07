Di María dio detalles desconocidos de las amenazas por las que no vino a Central

“A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Y me siento mal por no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia”, dijo.

Di María y las conversaciones con Belloso

Como si fuera poco, Di María reveló que mantuvo conversaciones con Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, y le expresó su malestar por el giro que estaba tomando su vuelta en la ciudad: “Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba, cómo estaba mi familia. Y le dije ´para la mierda´. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no. Pasó el tiempo y volví hablar con Gonzalo en mayo y le dije que no volvía, que no iba a poder estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo".