La Capital | La Región | agenda

Con una agenda ambiental y productiva el Parlamento Federal del Clima sesionará en Santa Fe

El próximo viernes 20 de marzo, la Legislatura de la provincia de Santa Fe será sede de la tercera sesión en la que participarán legisladores de todo el país

17 de marzo 2026 · 13:00hs
El encuentro buscará avanzar en propuestas que impacten directamente en la manera en que las provincias desarrollan sus matrices productivas

El encuentro buscará avanzar en propuestas que impacten directamente en la manera en que las provincias desarrollan sus matrices productivas, fortaleciendo una agenda común frente a los desafíos del mundo actual. 
Con una agenda ambiental y productiva el Parlamento Federal del Clima sesionará en Santa Fe

El Parlamento Federal del Clima, un espacio que reúne a legisladores de todo el país para coordinar iniciativas y fortalecer las políticas públicas vinculadas al cuidado del ambiente y a la construcción de una matriz productiva sostenible, volverá a sesionar el próximo viernes en Santa Fe.

El encuentro se desarrollará por iniciativa de la diputada provincial Sofía Galnares, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, y "gracias al acompañamiento de los presidentes de las cámaras de Senadores, Felipe Michlig, y de Diputados, Clara García", según indicó la legisladora.

Agenda a tratar

Durante la jornada se desarrollarán instancias de trabajo en comisiones y una sesión plenaria, en la que los parlamentarios debatirán y votarán propuestas vinculadas a políticas ambientales, financiamiento climático y proyectos de ley de alcance y replicabilidad federal.

Al respecto, Galnares expuso: “En un contexto de urgencia por la entrada en vigor del reglamento de deforestación de la Unión Europea (EUDR) y del acuerdo Mercosur–UE, uno de los temas a abordar en esta tercera sesión es el proyecto para elaborar un Digesto Federal Ambiental con inteligencia artificial. Hoy tenemos 15.000 normas ambientales distribuidas en 24 jurisdicciones (Nación y provincias) sin un sistema que permita su interoperabilidad. Esto nos permitiría, por un lado, contar con un digesto ambiental con IA para posicionar a Argentina como el primer país de América Latina con una infraestructura cognitiva legal soberana y, por otro, eliminar barreras concretas que hoy limitan el potencial económico y la capacidad institucional del país y de nuestras provincias”.

santa fe-parlamento clima2

Integrar el tema ambiental con la cuestión productiva

“Es fundamental integrar la agenda ambiental a la agenda productiva. El objetivo del digesto es facilitar el cumplimiento de regulaciones internacionales —como las exigencias ambientales de la Unión Europea—, evitar riesgos económicos para las exportaciones argentinas y mejorar la eficiencia del Estado”, explicó la diputada.

El ambiente debe ser parte fundamental de la agenda pública. Desde las provincias estamos trabajando para impulsar políticas concretas que protejan nuestros recursos naturales, mejoren la calidad de vida de las personas y brinden previsibilidad a los sectores productivos en un contexto de mayores exigencias ambientales a nivel global”, sostuvo la legisladora.

El encuentro buscará avanzar en propuestas que impacten directamente en la manera en que las provincias desarrollan sus matrices productivas, fortaleciendo una agenda común frente a los desafíos del mundo actual.

>>Leer más: Santa Fe en la vanguardia ambiental gracias al liderazgo joven de la diputada Galnares

Noticias relacionadas
La conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado cívico-militar, unirá a la provincia con cientos de actividades alusivas, movilizaciones y compromiso con los derechos humanos.

Actos, movilizaciones e intervenciones artísticas en toda la provincia por los 50 años del golpe de Estado

El caballo cayó tendido tras quedar atrapado en el juego de la plaza

Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo

En Remanso Valerio los trabajos ya en ejecución garantizan por primera vez acceso real a agua potable, cloacas y alumbrado para más de 300 familias del barrio. 

Los avances del proyecto en el Remanso Valerio, un tema clave en Baigorria

Estuvieron en el Comité Nacional recibiendo su reconocimiento, Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin, Roberto Sammartino, Juan José Cavallari, Ricardo Terrile, Adolfo Stubrin, Bernardo Salduna, Norma Allegrone, Lisandro Silvero, Jorge Vanossi, Luis “Changui” Cáceres, Juan Manuel Casella, Osvaldo Camisar, Julio Ginzo, Guillermo Tello Rosas y Ramón Naveiro. 

La UCR homenajeó a los legisladores nacionales del partido que asumieron en 1983

Ver comentarios

Las más leídas

Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

Otra obra en el Parque Independencia: ahora harán un gimnasio para el Isef

Otra obra en el Parque Independencia: ahora harán un gimnasio para el Isef

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

Lo último

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

Con una agenda ambiental y productiva el Parlamento Federal del Clima sesionará en Santa Fe

Con una agenda ambiental y productiva el Parlamento Federal del Clima sesionará en Santa Fe

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

Desde Amigos del Riel advirtieron que durante el gobierno de Javier Mieli se perdieron trece servicios en todo el país, entre ellos el de Cañada de Gómez

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras
Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego
La Ciudad

Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer
La Ciudad

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas: cómo participar
La Ciudad

Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas: cómo participar

Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento
La Ciudad

Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

El precio de la nafta súper volvió a subir este lunes en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos
La Ciudad

El precio de la nafta súper volvió a subir este lunes en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

Otra obra en el Parque Independencia: ahora harán un gimnasio para el Isef

Otra obra en el Parque Independencia: ahora harán un gimnasio para el Isef

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes

Ovación
Mundial 2026: Fifa cierra un acuerdo histórico con YouTube para transmitir los partidos
Ovación

Mundial 2026: Fifa cierra un acuerdo histórico con YouTube para transmitir los partidos

Mundial 2026: Fifa cierra un acuerdo histórico con YouTube para transmitir los partidos

Mundial 2026: Fifa cierra un acuerdo histórico con YouTube para transmitir los partidos

Viaje corto: Newells jugará por la Copa Argentina en Rafaela a fin de mes

Viaje corto: Newell's jugará por la Copa Argentina en Rafaela a fin de mes

Otro rival directo de Newells se quedó sin DT, con una lucha por la permanencia que arde

Otro rival directo de Newell's se quedó sin DT, con una lucha por la permanencia que arde

Policiales
Derribaron un búnker de drogas en barrio Tablada ligado a balaceras y amenazas
POLICIALES

Derribaron un búnker de drogas en barrio Tablada ligado a balaceras y amenazas

Segunda balacera en Cabín 9 en menos de 24 horas: internaron a un hombre herido

Segunda balacera en Cabín 9 en menos de 24 horas: internaron a un hombre herido

Fran Riquelme y violencia narco en la zona noroeste: empezó el juicio con 12 pedidos de perpetua

Fran Riquelme y violencia narco en la zona noroeste: empezó el juicio con 12 pedidos de perpetua

Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas

Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas

La Ciudad
Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer
La Ciudad

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego

Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego

Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

Crimen en Cabín 9: asesinada a balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen en Cabín 9: asesinada a balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro
Policiales

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

La semana de Di María: ¿viaja a Asunción y juega ante Independiente Rivadavia?

Por Gustavo Conti
Ovación

La semana de Di María: ¿viaja a Asunción y juega ante Independiente Rivadavia?

Newells no tiene paz: Guch sufre una contusión y no viajó para el partido ante Lanús
Ovación

Newell's no tiene paz: Guch sufre una contusión y no viajó para el partido ante Lanús

Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas
Policiales

Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas

Abogada argentina acusada de racismo en Brasil: podría pasar 6 años en prisión
Información General

Abogada argentina acusada de racismo en Brasil: podría pasar 6 años en prisión

Milei pidió a los ahorristas: Saquen los dólares del colchón
Economía

Milei pidió a los ahorristas: "Saquen los dólares del colchón"

Trump redobló la amenaza: dijo que sería un gran honor tomar Cuba
El Mundo

Trump redobló la amenaza: dijo que sería "un gran honor" tomar Cuba

Reforma laboral: un fallo declaró inconstitucional las nuevas indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: un fallo declaró inconstitucional las nuevas indemnizaciones

En el Gran Rosario, construir cuesta cerca de $900 mil el metro cuadrado
Economía

En el Gran Rosario, construir cuesta cerca de $900 mil el metro cuadrado

Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo
La Región

Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo

Descubren una grabación del canto de una ballena de hace casi 80 años
Información General

Descubren una grabación del canto de una ballena de hace casi 80 años

Una investigación asegura que descubrieron la identidad de Banksy
Información General

Una investigación asegura que descubrieron la identidad de Banksy

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía de un boliche
Policiales

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía de un boliche

La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en EEUU
Ovación

La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en EEUU

Inauguran un crematorio en Rosario de última generación para toda la región
La Ciudad

Inauguran un crematorio en Rosario de última generación para toda la región

Ricardo Lorenzetti: No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno
La Ciudad

Ricardo Lorenzetti: "No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno"

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a once años de fracasos
LA CIUDAD

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a "once años de fracasos"

La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes
La Ciudad

La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes

Falleció Marcelo Araujo, relator emblemático del fútbol argentino
Ovación

Falleció Marcelo Araujo, relator emblemático del fútbol argentino