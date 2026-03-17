Con una agenda ambiental y productiva el Parlamento Federal del Clima sesionará en Santa Fe

El próximo viernes 20 de marzo, la Legislatura de la provincia de Santa Fe será sede de la tercera sesión en la que participarán legisladores de todo el país

El encuentro buscará avanzar en propuestas que impacten directamente en la manera en que las provincias desarrollan sus matrices productivas, fortaleciendo una agenda común frente a los desafíos del mundo actual.

El Parlamento Federal del Clima, un espacio que reúne a legisladores de todo el país para coordinar iniciativas y fortalecer las políticas públicas vinculadas al cuidado del ambiente y a la construcción de una matriz productiva sostenible, volverá a sesionar el próximo viernes en Santa Fe.

El encuentro se desarrollará por iniciativa de la diputada provincial Sofía Galnares, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, y "gracias al acompañamiento de los presidentes de las cámaras de Senadores, Felipe Michlig, y de Diputados, Clara García", según indicó la legisladora.

Durante la jornada se desarrollarán instancias de trabajo en comisiones y una sesión plenaria , en la que los parlamentarios debatirán y votarán propuestas vinculadas a políticas ambientales, financiamiento climático y proyectos de ley de alcance y replicabilidad federal.

Al respecto, Galnares expuso: “En un contexto de urgencia por la entrada en vigor del reglamento de deforestación de la Unión Europea (EUDR) y del acuerdo Mercosur–UE, uno de los temas a abordar en esta tercera sesión es el proyecto para elaborar un Digesto Federal Ambiental con inteligencia artificial. Hoy tenemos 15.000 normas ambientales distribuidas en 24 jurisdicciones (Nación y provincias) sin un sistema que permita su interoperabilidad. Esto nos permitiría, por un lado, contar con un digesto ambiental con IA para posicionar a Argentina como el primer país de América Latina con una infraestructura cognitiva legal soberana y, por otro, eliminar barreras concretas que hoy limitan el potencial económico y la capacidad institucional del país y de nuestras provincias”.

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Integrar el tema ambiental con la cuestión productiva

“Es fundamental integrar la agenda ambiental a la agenda productiva. El objetivo del digesto es facilitar el cumplimiento de regulaciones internacionales —como las exigencias ambientales de la Unión Europea—, evitar riesgos económicos para las exportaciones argentinas y mejorar la eficiencia del Estado”, explicó la diputada.

“El ambiente debe ser parte fundamental de la agenda pública. Desde las provincias estamos trabajando para impulsar políticas concretas que protejan nuestros recursos naturales, mejoren la calidad de vida de las personas y brinden previsibilidad a los sectores productivos en un contexto de mayores exigencias ambientales a nivel global”, sostuvo la legisladora.

El encuentro buscará avanzar en propuestas que impacten directamente en la manera en que las provincias desarrollan sus matrices productivas, fortaleciendo una agenda común frente a los desafíos del mundo actual.

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