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El Frente de Sindicatos Unidos instala una "carpa de la resistencia" en Plaza San Martín

Con motivo de los 50 años del golpe de Estado, los gremios que integran el Fresu debatirán sobre el pasado y el presente de la clase trabajadora

17 de marzo 2026 · 12:20hs
El Frente de Sindicatos Unidos instala una carpa de la resistencia en Plaza San Martín.

El Frente de Sindicatos Unidos instala una "carpa de la resistencia" en Plaza San Martín.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976, diversos sindicatos de la ciudad de Rosario iniciaron este martes una jornada de protesta y debate en la Plaza San Martín. La iniciativa, denominada "Carpa de la Resistencia", se extenderá desde hasta el jueves 19 de marzo, con el objetivo de analizar el impacto de la reciente reforma laboral y trazar paralelismos entre el presente económico y los planes aplicados durante la última dictadura militar.

La actividad es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a organizaciones como el Sindicato de Aceiteros de Rosario (Soear), ATE, Coad y Fesprosa, entre otros.

Marco Pozzi, secretario general de los aceiteros locales, explicó que la instalación de la carpa surge de la necesidad de generar una "conciencia colectiva" frente a un escenario de "deshumanización del trabajo" y transferencia de ingresos hacia los sectores empresariales.

Uno de los ejes centrales de la convocatoria es la exigencia de un salario mínimo, vital y móvil de 2,7 millones de pesos, cifra presentada recientemente por el FRESU como el monto necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Pozzi destacó que este reclamo, históricamente asociado al "salario aceitero", se ha transformado en una bandera generalizada que hoy también sostienen gremios como la UOM y ATE. El dirigente recordó el legado del abogado laboralista Horacio Zamboni, quien sostenía que todos los trabajadores deberían percibir un ingreso que garantice la dignidad, y no solo un sector privilegiado.

La propuesta también encierra una fuerte crítica a la conducción de las centrales obreras tradicionales. Para el referente de Soear, la formación de este frente sindical es una respuesta a la "pasividad" y la "falta de ejercicio del músculo sindical" que ha permitido que los salarios caigan por debajo de la línea de pobreza. Pozzi señaló que existe un divorcio entre las bases, que demandan estar en la calle, y las dirigencias que han optado por la quietud en un contexto de ataque feroz a los derechos adquiridos.

Agenda en Plaza San Martin

Durante los tres días de permanencia en la plaza, se desarrollarán mesas de debate con la participación de historiadores, antropólogos y sociólogos para discutir la historia del movimiento obrero y el impacto de la represión en las comisiones internas de las fábricas. Entre las actividades destacadas este martes, a las 14, las historiadoras Victoria Basualdo y Andrea Andújar disertarán sobre feminismo y la trayectoria de la clase trabajadora.

Finalmente, Pozzi advirtió sobre el avance de discursos negacionistas en el ámbito político regional y nacional, subrayando que la reforma laboral actual representa una forma de persecución que, a diferencia de la dictadura, hoy se instrumenta a través de leyes en democracia.

Las jornadas en la Plaza San Martín funcionarán como una instancia de preparación para la movilización del próximo 24 de marzo, bajo la premisa de que la resistencia se construye a través del diálogo y la organización entre los trabajadores.

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