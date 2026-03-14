Central tiene equipo para recibir a Banfield y hay una sorpresa: no juega Ángel Di María

Otra vez muchos cambios en Central, pero en esta ocasión el técnico Jorge Almirón recupera a varios futbolistas, aunque no todos. El Canalla tiene equipo confirmado para recibir a Banfield y la noticia es la ausencia de Ángel Di María en el equipo titular. Fideo sí estará en el banco de relevos.
En total son cuatro las variantes que introduce el técnico canalla, algo que se preveía, teniendo en cuenta que en la excursión a La Paternal varios no pudieron estar por fuerza mayor.
El retorno de Di María era lo que el hincha más esperaba, después de aquella ausencia en cancha de Argentinos Juniors por una contractura en el aductor izquierdo. Pero el futbolista no está al ciento por ciento, por eso la decisión del DT de que sea alternativa desde el banco de suplentes.
En el anillo Central, Ibarra
Sí es importante para el Canalla la vuelta de Ibarra, el volante central titular que no pudo estar en el último encuentro porque había llegado a las cinco amarillas.
El cambio en el arco también era algo que se intuía. Después de aquella decisión de Almirón de darle una oportunidad a Jorge Broun (el mejor de Central ante Argentinos), Jeremías Ledesma vuelve a apropiarse del puesto.
Los otros dos cambios que habrá serán en defensa y en ataque. Gastón Ávila recupera su lugar en la zaga central, mientras que Gaspar Duarte será uno de los integrantes del tridente de tres cuartos. Lo hará en lugar de Julián Fernández, quien está con una molestia en el talón.
Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, Franco Ibarra y Gaspar Duarte ingresan por Jorge Broun, Luca Raffin, Alexis Soto y Federico Navarro. Esto implicará un cambio de esquema. Se deja atrás la línea de tres en el fondo para volver al 4-2-3-1 tantas veces ya utilizado.
Los once de Central
Los once de Central para recibir a Banfield son: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.