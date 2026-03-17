El pedido de Irán a la Fifa para participar en el Mundial 2026: mudar sus partidos a México

Las autoridades de la selección asiática confirmaron conversaciones con la organización para evitar jugar en Estados Unidos por falta de garantías de seguridad

El debut de Irán está previsto para el 15 de junio ante Nueva Zelanda en California

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 , la Federación Iraní de Fútbol abrió negociaciones con la Fifa para cambiar la sede de sus partidos y evitar disputar encuentros en Estados Unidos , en medio de las fuertes tensiones políticas y de seguridad.

El presidente de la entidad, Mehdi Taj, confirmó que inició gestiones para trasladar los partidos de la fase de grupos a México. La decisión responde a la falta de garantías que, según afirmó, ofrece el gobierno estadounidense para la seguridad del plantel iraní.

"Trump declaró explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní. En esas condiciones, no viajaremos a Estados Unidos" , sostuvo Taj. Además, remarcó: “Estamos negociando con la Fifa para que los partidos se celebren en México”.

El conflicto geopolítico en Medio Oriente escaló en las últimas semanas y puso en duda la participación de Irán en el torneo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. En un primer momento, las autoridades iraníes evaluaron directamente no presentarse al certamen, pero luego optaron por solicitar el cambio de sede.

Incertidumbre por la presencia de Irán en el Mundial

El escenario se complejiza por el contexto bélico. La semana pasada, el ministro de Deportes de Irán había afirmado que la selección se daba de baja de la cita mundialista: "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones para que podamos participar".

Días atrás, el presidente estadounidense afirmó que Irán es bienvenido a participar del torneo, aunque deslizó que quizás no resulte conveniente que dispute partidos en ese país por "su propia vida y seguridad".

Sin embargo, el embajador de Irán en México, Abolfazl Psedniddeh, pidió la intervención de la Fifa para garantizar la participación del seleccionado, aunque en territorio mexicano. El diplomático cuestionó la falta de cooperación de Estados Unidos: "Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario". Por último, señaló que la decisión final dependerá del Ministerio de Deportes de su país.

>> Leer más: Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial "por su propia vida y seguridad"

Desde la organización del Mundial, evitaron confirmar gestiones formales. Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa del Mundo, aseguró que no recibieron pedidos oficiales: "No tenemos ninguna comunicación formal, no hay ningún escrito ni ninguna llamada".

Pese a las versiones, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) aseguró que no recibió notificaciones de una eventual baja. "Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de Irán la que debe decidir si juega y, hasta el día de hoy, la federación nos dijo que van al Mundial", afirmó su secretario general, Windsor John.

El calendario de Irán en el Mundial 2026

Irán vs Nueva Zelanda: el 15 de junio en el SoFi Stadium de California

Irán vs Bélgica: el 21 de junio, también en el SoFi Stadium

Irán vs Egipto: el 26 de junio en Lumen Field de Seattle

En caso de que las negociaciones no prosperen y el seleccionado decida no presentarse, la Fifa deberá evaluar un reemplazo. Irak y Emiratos Árabes Unidos aparecen como los principales candidatos por su desempeño en las eliminatorias asiáticas.