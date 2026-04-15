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Acecha el descenso: fuertes medidas disciplinarias y renuncias en equipos que luchan por la permanencia

Varios equipos que pelean en la zona baja del Apertura anunciaron cambios ante las crisis institucionales y la "falta de compromiso" de algunos jugadores

15 de abril 2026 · 18:59hs
El descenso acecha y el fútbol argentino no da tregua para sus protagonistas.

El descenso acecha y el fútbol argentino no da tregua para sus protagonistas.

El fútbol argentino no da tregua y los resultados mandan, por lo que la exigencia es cada vez más alta y, a medida que avanza el campeonato, los protagonistas son observados de reojo. En los últimos días, varios equipos que pelean por evitar el descenso anunciaron polémicas medidas disciplinarias a futbolistas y renuncias de dirigentes.

Los malos resultados en el inicio de la temporada llevaron al despido de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi, que lo reemplazó con Israel Damonte hace algunas semanas. El ex-DT de Sarmiento determinó que cinco jugadores de su plantel profesional no continúen, a pesar de que todavía restan tres partidos de la etapa regular del torneo Apertura.

El mismo caso, pero con mayor contundencia, se vivió en Estudiantes de Río Cuarto, que emitió un comunicado detallando que separó del plantel a unos diez jugadores por decisión disciplinaria, debido a su “falta de compromiso” con el presente de la institución cordobesa.

En tanto, Central Córdoba también dio a conocer una fuerte noticia en cuanto a su crisis institucional que pesó fuerte en el plano dirigencial. El conjunto santiagueño anunció que su histórico presidente, José Félix Alfano, y el vicepresidente primero, Víctor Paz Trotta, presentaron sus renuncias “por motivos de índole personal, totalmente ajenos a la vida institucional”.

Limpieza en Aldosivi

El estilo de Damonte es serio y severo con quienes no demuestran el compromiso necesario para revertir el presente futbolístico de Aldosivi. Tras dos derrotas y un empate (ante Estudiantes de Río Cuarto como local), el flamante DT ajustó detalles en un plantel que no eligió.

Aldosivi
Israel Damonte agarró un Aldosivi ya armado y que todavía no ganó en este Apertura.

Israel Damonte agarró un Aldosivi ya armado y que todavía no ganó en este Apertura.

El Tiburón deberá enfrentar a Racing, River e Independiente Rivadavia (líder del campeonato) en un duro fixture antes del receso por el Mundial, mientras permanece en puesto de descenso con solamente 6 puntos en este Apertura, además de que todavía no ganó.

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La medida de Damonte involucró el recorte de cinco futbolistas: Joaquín Novillo, Roberto Bochi, Junior Arias y Rodrigo Márquez por malos rendimientos y el caso de Guillermo Enrique, quien se mostró disconforme con los minutos que le otorgó el nuevo DT.

Caos en Estudiantes de Río Cuarto

El panorama parece aún más crítico para Estudiantes de Río Cuarto que, al haber ascendido esta temporada a la primera división, es quien más comprometido se encuentra tanto con los promedios como con la tabla anual. Como si no fuera suficiente la pesadilla, separaron del plantel a varios jugadores por decisión disciplinaria.

Si bien oficialmente no informaron los nombres de los jugadores que fueron apartados ni las causas precisas de la decisión, trascendió que la medida abarca nada más ni nada menos que a Ramón “Wanchope” Ábila como cara principal, pero también involucra a Tobías Ostchega, Renzo Bacchi, Tobías Leiva, Tomás Olmos, Fernando Bersano, Nicolás Morro, Mauro Molina, Jeremías Ramponi y Agustín Morales.

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Estudiantes de Río Cuarto es el equipo más comprometido con el descenso, último en ambas tablas.

Estudiantes de Río Cuarto es el equipo más comprometido con el descenso, último en ambas tablas.

Los 10 jugadores separados del plantel trabajarán bajo supervisión al menos temporalmente, pero se espera que concreten su salida en el próximo mercado, donde el Celeste deberá dar un golpe de efecto para intentar mantener la categoría.

Renuncias en Central Córdoba

Por el lado de Central Córdoba, que cuenta con un mayor margen en la lucha por la permanencia, las derrotas acumuladas en los últimos partidos ampliaron la crisis futbolística del club, la cual explotó entre los dirigentes.

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Las renuncias de Alfano y Paz Trotta sacudieron al Ferroviario, aunque fueron aceptadas por la comisión directiva y derivaron en la asunción de Hernán Zanni como presidente interino, en medio de un año de elecciones.

Cabe recordar que Alfano llevaba varios mandatos consecutivos, desde 2018, en Central Córdoba, que cada dos años renueva autoridades mediante asambleas. El exmandatario fue quien lo llevó al ascenso a primera división y, a partir de allí, lo mantuvo en la máxima categoría, además del título en la Copa Argentina 2024.

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