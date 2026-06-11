Messi es el Mundial: belleza, gloria y despedida del diez que superó los límites de Pelé y Diego

Lionel Messi jugará su sexta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Defenderá el título mundial logrado en Qatar. La leyenda rosarina será el gran imán

La gran cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcará un hito en la historia del Mundial . Será un torneo muy especial y más allá del resultado final tocará la fibra íntima de todo el planeta fútbol, fundamentalmente de los hinchas argentinos. Porque habrá un protagonista excluyente, un actor estelar, un monarca que hará gala de su último reinado, luego de la gloria de Qatar : Lionel Andrés Messi . Que comience el gran show.

Sí, el crack que desde los potreros de Rosario perforó el techo del fútbol dará su función definitiva en la máxima competición deportiva. Jugará su sexta Copa del Mundo y marcará otro récord en su fabulosa carrera. Porque eso es lo que hizo Leo desde que se adueñó de la pelota, rompió todos los límites de lo posible y se metió entre las grandes leyendas del fútbol internacional. “No te vayas campeón”, todos quieren verte otra vez. Por eso la importancia de este Mundial que está a punto de comenzar, esta vez con el mega formato de 48 equipos.

Leo está frente al adversario deportivo más cruel, el paso del tiempo, el avance imparable del reloj, pero como todo genio está armando otra de sus gambetas para desafiar la lógica, para reírse de las estadísticas y dar un paso más que todos los mortales hasta acá.

El rosarino buscará brillar en su sexto Mundial, en un recorrido apasionante que se inició en Alemania 2006, que tuvo alegrías, tristezas, golazos, llanto, bronca, desazón y al fin la gloria eterna en Qatar 2022.

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Ahora, 20 años después de su estreno mundialista será el foco de todos los flashes, de las ovaciones en cada cancha y también de los aplausos desde cada rincón del Globo de la audiencia planetaria en esta cita de la FIFA que organizan tres países en el norte americano.

La figura de Messi está a la altura de otros fenómenos como el Rey Pelé y al gran Diego Maradona, que dominaron sus épocas y dejaron un legado inmortal, aunque a ellos el retiro de la selección les llegó demasiado pronto.

El crack brasileño dejó el scratch con apenas 30 años, tras cuatro mundiales y tres títulos ecuménicos. La presencia de Diego en la albiceleste fue hasta sus 33 abriles, tras cuatro mundiales y una corona en México 1986.

Maradona tenía 33 años cuando “le cortaron las piernas”. El 25 de junio de 1994, Diego disputó su último partido con la camiseta de la selección argentina en el recordado encuentro en el que la albiceleste venció 2-1 a Nigeria por la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994. Sí, el mismo sitio donde ahora vuelve la Copa del Mundo para que Messi haga historia. Aquella tarde Maradona fue sometido a un control antidoping, le dio positivo y derivó en la suspensión.

Del debut en 2006 hasta Argelia: 20 años

Pero todos los registros se rompen con Lionel Messi. Porque el rosarino (24 de junio de 1987), ya jugó cinco Mundiales y experimentó todas las sensaciones con la camiseta albiceleste. Cada torneo tuvo su foto distintiva de Leo. En Alemania 2006, su imagen fue la de un chiquilín de pelo largo y fastidioso porque no jugó ni un minuto en la eliminación ante los germanos por penales en cuartos de final, bajo el mando de Néstor Pekerman.

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Con 18 años ese fue su debut mundialista en Argentina 6 Serbia y Montenegro 0, en la fase grupos. Una hermosa historia de amor que arrancó con un gol suyo. Lucía la 19 en la espalda y fue justo el 16 de junio de 2006, misma fecha donde ahora 20 años después la albiceleste debutará ante Argelia en Kansas City.

Luego, en Sudáfrica 2010 lo tuvo como entrenador a Maradona y otra vez el verdugo fue Alemania con una inobjetable goleada 4 a 0, también por cuartos de final y ante la impotencia de Leo. Esa vez no anotó ningún gol en el Mundial y tras la dura eliminación lo abrazó el propio Diego para consolarlo en una foto histórica.

A continuación estuvo muy cerca de ser campeón en Brasil 2014, donde el equipo de Alejandro Sabella perdió la final, otra vez contra el karma de los alemanes y el Diez rosarino también masticó bronca y resignación. Esa vez anotó cuatro goles.

Más tarde, hubo una nueva frustración en Rusia 2018 cuando Francia dejó en el camino a Argentina en los octavos de final, en una selección que había roto su relación con el DT Jorge Sampaoli. Esa vez Leo señaló apenas un gol.

La quinta fue la vencida

La quinta oportunidad fue la vencida. Bajo el mando de un DT debutante como Lionel Scaloni y un equipo con hambre de gloria y futbolistas en plenitud, Messi logró alzar la Copa del Mundo tras una final electrizante que se definió por penales ante Francia. Fue su máxima sonrisa dentro de una cancha y con la foto eterna del trofeo brillante acunado en sus manos. En ese título el rosarino se despachó con 7 goles.

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"Campeones del mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron con nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. Lo logramos”, sostuvo Lionel ni bien se dio la coronación en Qatar. Y enseguida remató: “Es impresionante, es impresionante que pueda terminar de esta manera. Lo dije en algún momento, sabía que Dios me la iba regalar (la Copa del Mundo). No sé porque lo sentía y lo presentía que iba a ser esta”.

La última escala mundialista

Ahora va por su sexta Copa Mundial y la comenzará con 38 años en la fase de grupos ante Argelia (16 de junio), Austria (22 de junio), soplará velitas el 24 de junio en pleno torneo para celebrar los 39 años, antes de jugar ante Jordania (27 de junio).

Así se convertiría en el primer jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo, junto a otro emblema del fútbol como el portugués Cristiano Ronaldo (anotó goles en sus cinco Mundiales) y el arquero mexicano Guillermo Ochoa (en sus dos primeros no atajó).

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Messi buscará cerrar con la camiseta de la selección un legado histórico, que será difícil de superar para las nuevas generaciones, porque supo correr los límites de otros monstruos como Diego y Pelé, siendo ya una leyenda para la historia rica de los Mundiales.

Sus gambetas extraordinarias, sus goles épicos, sus asistencias imposibles ya son patrimonio de la humanidad. Una foja de servicios admirable, que tendrá el último gran acto en la cita mundialista. Son 20 años al máximo nivel en seis copas del mundo, con alegrías grandiosas y tristezas despiadadas, pero siempre haciéndose cargo de la pelota y embelleciendo el juego más lindo del mundo.

De los potreros de la zona sur de Rosario a ser el rey de la selva del fútbol. Siempre con la misma zurda endiablada para dibujar jugadas épicas y pasar a la historia. Por ello muchos irán a la cancha en este Mundial a ver a Messi, más que a los partidos en sí mismos. Porque ya no quedará otra oportunidad en la máxima cita.

Por eso todos se rendirán a sus pies en esta cita apasionante de Estados Unidos, México y Canadá, más allá del resultado de la batalla final. Ojalá que sea con el bicampeonato argentino en fila. Igual nada modificará la gran virtud del rosarino: hacer de la pelota un juguete mágico, siendo un verdadero artista con todas las letras. ¡Lo mejor y gracias por todo, querido Leo!