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Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

El piloto argentino saldrá a la pista en Montreal este viernes al mediodía, tres semanas después de ser 7º en Miami, y buscará nuevos puntos con Alpine

22 de mayo 2026 · 10:21hs
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Franco Colapinto volverá a las pistas este viernes con el GP de Canadá de la Fórmula 1.

Franco Colapinto volverá a las pistas este viernes con el GP de Canadá de la Fórmula 1.

Franco Colapinto volverá a las pistas este viernes tras tres semanas de descanso en la Fórmula 1, luego del Gran Premio de Miami en el que fue 7º con Alpine y sumó seis puntos. Por eso, el argentino intentará continuar la buena racha en Canadá, primer circuito de la temporada en el que ya corrió en la Máxima.

El exitoso fin de semana en Florida sentó un buen antecedente para el pilarense y le permite ilusionarse con seguir peleando en la zona alta de la parrilla, apenas por detrás de los líderes. Además, la escudería francesa se consolida en el 5.º puesto del Campeonato de Constructores e irá por más.

El A526 de Alpine le permite a Colapinto dar batalla con los más grandes y meterse en la lucha por los puntos, la cual parecía imposible durante 2025. Con este monoplaza, el piloto de 22 años tuvo un rendimiento deslumbrante en Miami, con dos P8 en ambas qualys y por encima de su compañero Pierre Gasly.

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La sonrisa de Franco Colapinto, antes de acelerar en el callejero veloz de Canadá, adonde volvió la Fórmula 1 después de tres semanas.

La sonrisa de Franco Colapinto, antes de acelerar en el callejero veloz de Canadá, adonde volvió la Fórmula 1 después de tres semanas.

El argentino respondió cuando Alpine más lo necesitaba, ya que el accidente del francés en el comienzo, que fue chocado por Liam Lawson, lo dejó fuera de la carrera y sin chances de volver a puntuar, abriendo una oportunidad para sus competidores. Con su 7º puesto, el pilarense sumó seis puntos que le permitieron a la escudería francesa mantenerse en el quinto escalón de la parrilla.

Cuándo se disputa el GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará desde el viernes 22 al domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Canadá, la primera carrera de la temporada en la que Colapinto ya corrió en la Fórmula 1.

>> Leer más: El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Montreal será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre 1: 13.30

Clasificación sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrrera sprint: 13

Clasificación: 17

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Montreal

El Circuito Gilles Villeneuve de Montreal es un circuito semiurbano, que se encuentra ubicado en la isla artificial Île Notre-Dame, en el río San Lorenzo, y que es parte del parque Jean-Drapeau. Además, forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1978, con apenas dos ausencias (1987 y 2009).

Este circuito cuenta con una longitud de 4,3 kilómetros, que lo hacen uno de los más cortos de la temporada, con 14 curvas entre las que se destacan varias chicanes. En tanto, la carrera tendrá una duración de 305 km de distancia, por lo que se correrán un total de 70 vueltas.

Según analizaron varios especialistas, esta pista tiene la característica de ser rápida, estrecha y de tipo "stop-and-go", con lagas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y una alta exigencia técnica para los pilotos. La mejor vuelta registrada en este circuito fue de Valtteri Bottas con su Mercedes en 2019, con un tiempo de 1:13.078.

Circuito Gilles Villeneuve Montreal Canada F1

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