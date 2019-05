"A Boca nos faltó atacarlo más, pero hicimos lo que pudimos"

De la final contra Boca por la Supercopa Argentina, ¿te reprochás algo?

No, porque ponerse a la altura de Boca era subir diez escalones juntos. Hay una diferencia de jerarquía con el plantel de Central muy grande y realmente adentro de la cancha esa distancia no se notó.

Lo que se vio es que Central se mostró competitivo en el primer tiempo, pero en el segundo no pateó al arco y fue sometido todo el tiempo.

No me parece. Fue un mérito muy grande del equipo, que se entregó al máximo y que interpretó lo que debíamos hacer. Reconozco que nos faltó pierna, capacidad para sacar alguna contra y atacar más a Boca. La realidad es que el equipo hizo un partido largo, empató cero a cero y metió los cinco penales. Muchas veces con eso te alcanza para ganar y ser campeón. A Central le alcanzó cuando salió campeón ante Gimnasia y esta vez no se dio. Por eso no tengo nada que reprocharles a los jugadores y nada que reprocharme.

Si salían campeones, seguramente todo el mundo hubiera dicho “¡qué inteligente lo que hizo Cocca!”. Pero el planteo no fue tan acertado porque Boca los arrinconó todo el segundo tiempo y la sensación fue que Central quería llegar a los penales. De hecho, sólo tuvo un remate de Villagra.

Es verdad lo que decís, pero tenía la expectativa de que al ser un solo partido podíamos ganarlo. Pero las jerarquías no se equiparan de la nada. Boca tiene mejores jugadores que nosotros. No podemos engañarnos. Si yo erraba en la propuesta o el planteo, el equipo podía quedar gravemente herido y no llegaba ni a los penales. Central no estaba para hacer otra cosa que la que hicimos en la final. Boca es superior a Central en todos los aspectos y adentro de la cancha no se vio esa superioridad. Sólo lo equilibramos por lo que se brindó el equipo y cómo entendió que había que jugar.

Igual, para el hincha de Central no existen derrotas dignas y menos en una final contra Boca.

El hincha de Central se fue orgulloso de Mendoza con lo que vio del equipo. Hay que poner las cosas en su justa medida. Central, que viene muy mal, estuvo a la altura de una final contra Boca, que viene muy bien y tiene el mejor plantel del fútbol argentino. El principal déficit de Central fue la falta de gol y eso no se cambia de la noche a la mañana. Cuando agarré vi que nos hacían muchos goles y mejoramos en eso. Ante Boca se vio a un equipo con orden. Pero el fútbol llega con el tiempo.

¿Coincidís con que le faltó atacarlo más para ganar la final?

Claro que coincido. Pero te repito, hice lo que creí conveniente con el equipo que tenía.