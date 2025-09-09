La Capital | Ovación | Argentina

La despedida de Argentina en eliminatorias no fue la deseada: cayó 1-0 en su visita a Ecuador

El equipo de Lionel Scaloni sufrió la expulsión de Otamendi en el primer tiempo y más allá de que terminaron 10 contra 10 nunca pudo llegar al empate

9 de septiembre 2025 · 19:53hs
Alexis Mac Allister se esfuerza ante la marca del jugador ecuatoriano. Argentina va por un triunfo más.

Alexis Mac Allister se esfuerza ante la marca del jugador ecuatoriano. Argentina va por un triunfo más.

Argentina, sin la presencia de Lionel Messi, cerró su participación en las eliminatorias sudamericanas y lo hizo con una derrota en su visita a Ecuador. El equipo de Lionel Scaloni sufrió la expulsión de Otamendi en el primer tiempo y un penal en contra el cierre de esa primera mitad. En el complemento el local también se quedó con uno menos, pero Argentina nunca encontró los caminos para llegar al menos al empate.

Final del partido. Fue derrota por 1 a 0 en Guayaquil.

71' Dibu Martínez tapó un mano a mano ante Kevin Rodríguez, tras un error de Mastantuono.

49': Expulsado Caicedo en Ecuador

Inició el segundo tiempo

45'+12': gol de Ecuador, de penal. Lo convirtió Valencia.

45'+9': penal para Ecuador. Falta de Tagliafico sobre Preciado.

30': Expulsado Nicolás Otamendi por infracción sobre Valencia, quien se iba mano a mano contra Dibu Martínez.

13': Gran maniobra de Angulo que terminó con un remate potente contra el palo derecho. Tapó el Dibu Martínez.

11': Montiel cerró con lo justo en el remate de Valencia de frente al arco.

7': Dibu Martínez tapó con la rodilla derecha lo que era el gol de Valencia.

Inició el partido en Guayaquil.

