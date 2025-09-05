La Capital | Ovación | Otamendi

Nicolás Otamendi se despidió de la gente: "Fue mi último partido oficial por Eliminatorias"

Al igual que Lionel Messi, el histórico defensor se sumó al recambio generacional y confirmó que con la victoria ante Venezuela se despidió de la Albiceleste

5 de septiembre 2025 · 08:26hs
Nicolás Otamendi y Lionel Messi jugaron su último partido con la selección argentina por Eliminatorias.

Nicolás Otamendi y Lionel Messi jugaron su último partido con la selección argentina por Eliminatorias.

La selección argentina vivió este jueves una jornada cargada de emociones en el partido ante Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, por ser el último de Lionel Messi en esta condición en el país, y tras la goleada, Nicolás Otamendi también anunció su despedida.

Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará en la historia por ser el último partido oficial de Messi con la camiseta nacional en territorio argentino, un hecho que sus propios dichos en la previa terminaron de confirmar. Lo mismo ocurre, entonces, con el defensor.

"Obviamente que Leo se merece todo, porque es el mejor jugador de la historia por lejos, y la verdad que necesitaba terminar de esta manera. Estoy agradecido a la gente que vino con este frío", dijo el zaguero central en la zona mixta y luego del encuentro.

La última función de Otamendi

Al ser consultado sobre su situación, Otamendi ratificó que fue su última presentación por Eliminatorias en el país. "Yo en lo personal también, si no hay ningún partido oficial acá en la Argentina, es mi último partido. También quería disfrutarlo con mi gente, con mi familia", señaló.

Al respecto, el defensor reconoció que "es difícil no emocionarse" por el contexto y sumó: "Fue muy lindo porque son muchos años. Y sabemos cómo nos representa el Enano".

