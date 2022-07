Tres técnicos que conducen equipos de punta en la Asociación Rosarina

78518092.jpg Alberto Valiente, DT de Rosario Central.

Sportivo de Alvarez debe enfrentar a Leones (se ubica en los últimos cuatro puestos de la tabla) en la primera de las 14 finales que le quedan para logar el ansiado ascenso a Primera A. “Se viene la recta final y queremos afianzarnos para conquistar el objetivo que nos trazamos en marzo. Estas dos semanas nos sirvieron para recuperar algunos jugadores y siempre un receso viene bien para acomodar algunas cosas. En estos encuentros enfrentaremos a rivales que como nosotros pelean por ascender, y que matemáticamente todavía pueden llegar, y otros que van a pelear por no descender y serán también durísimos. No podemos relajarnos, hay que entrenar muy duro y no desviarnos de lo que nos propusimos. Aún no logramos nada y falta lo mejor”, aseguró el técnico Norberto Talamonti, del puntero de la Copa Pinasco.

78518104.jpg Oscar Mora es el director técnico de Villa Gobernador Gálvez.

Y Oscar Mora se refirió al presente y futuro de su equipo, Villa Gobernador Gálvez, que lidera el Mariano Reyna y que debe jugar ante San José (está último): “Nosotros no paramos en el receso, tuvimos una invitación desde Firmat y fuimos a jugar un amistoso que nos vino muy bien para estar en actividad. Las 14 fechas que nos quedan, serán muy difíciles porque ya nos conocemos todos. Sin embargo, al equipo lo veo muy bien, comprometido y entusiasmado”.

Copa Santa Fe: El rojinegro de Álvarez está ahí nomás de clasificar

Unión de Álvarez empezó con todo: un 3-1 de visitante en Totoras lo dejó muy fuerte para la revancha. A Oriental le cayó bien traerse un empate en cero desde Villa Constitución porque de local podrá hacer pesar su juego y lograr esa diferencia que le permita seguir avanzando hasta la tercera fase. Diferentes panoramas pero algo en común para los equipos que representan a la Asociación Rosarina de Fútbol en la Copa Santa Fe, obtuvieron resultados positivos y son candidatos en cada llave para alzarse con la clasificación e importantes 200.000 pesos de premio.

En Alvarez, los rojinegros recibirán desde las 15 a Unión de Totoras, con la ventaja del 3 a 1 del partido de ida, que se adjudicó con dos goles de Juan Rodríguez y el restante de Alexis Mena en contra.

La victoria los dejó muy cerca de llegar a la tercera fase, en la que espera Argentino (por ser equipo de Primera D de la AFA, aunque se prevé que dispondrá de un mix de suplentes y jugadores de la 1ª local).

78519887.jpg Unión de Álvarez. El rojinegro empezó con un valioso 3-1 en la visita a Unión de Totoras.

“El partido en Totoras fue muy parejo, la diferencia la hicimos porque el equipo aprovechó al máximo las situaciones que se nos presentaron. Por eso no debemos creer que ya está”, dijo César Gaspari, el DT de Unión de Álvarez.

Y Oriental jugará mañana a las 15, en su cancha de Buenos Aires y Lainez, ante Riberas del Paraná de Villa Constitución. El 0-0 del partido de ida dejó esta llave abierta pero con ventaja para los aurinegros para pasar a la tercera fase, donde espera Central Córdoba (por ser equipo de Primera C de AFA).

“La revancha será de 90 minutos difíciles porque Riberas es un equipo que sabe muy bien a lo que juega. Igual, nosotros de locales venimos realizando buenas producciones, con nuestra gente somos muy fuertes y no dudo que vamos a hacer pesar la localía. La idea es salir con vocación bien ofensiva y mirando al arco rival. Los muchachos están convencidos de lo que quieren y de cómo se juegan esta clase de partidos”, enfatizó Leandro Castillejos, el entrenador de Oriental.

Por otra parte, el miércoles estos equipos jugaron sus partidos de la 17ª fecha del Molinas y los resultados fueron: Adiur 1, Unión de Alvarez 1 y Pablo VI le ganaba 1-0 a Oriental cuando se suspendió a los 80’. Fue en el instante que los papales debían ejecutar un penal y el equipo de la zona sur decidió no jugar desde ese momento, aduciendo que no tenía las garantías suficientes.

Futsal: Banco tiene solidez y crédito en la cotización de Primera B

Banco tiene 36 unidades, con 11 triunfos, 3 empates y 3 derrotas y está a solo un punto de Central Córdoba y en la misma línea que Unión Americana. Estos equipos conforman el trío de punta de la Primera B masculina que peleará con firmeza el ascenso en el octogonal final (quedan 9 partidos). Detrás y con serias chances también aparecen Marista (33 puntos) y Unión Central (30).

En la B femenina restan 14 fechas y el ascenso directo parece reservado a Sunderland (48 unidades) o Central Córdoba (42), en 18 partidos, y el segundo es más complicado porque será por playoffs.

En la A femenina casi no hay dudas que Horizonte será el mejor conjunto que clasificará a los playoffs entre los 8 mejores que pelearán por el título, que justamente defienden de la mejor manera porque ganaron los 17 partidos que jugaron (51 puntos) y por eso la diferencia de 8 unidades sobre el escolta Unión Americana y en el tercer puesto aparecen las jóvenes de Newell’s con 36 unidades y un partido menos jugado.

78492389.jpg Equipo. En este Banco no hay suplentes, es un grupo de amigos en el que juegan todos.

En el torneo superior masculino los tres puntos de ventaja que Jockey (35) tiene sobre Usar (32) no parecen indescontables, mientras que otros tres conjuntos están ahí nomás: Regatas (31), Náutico (30) y Echesortu (30), todos sobre 17 cotejos, y hay que tener en cuenta que también habrá playoffs entre los ocho principales.

Y en la C masculina a UNR (40 puntos) casi no hay forma de bajarlo porque tiene 10 puntos de ventaja sobre sus escoltas Club Gran Rosario (C.G.R.) y Social Lux y 11 por encima de Sportivo Rosario y Central Córdoba B.

La categoría Veteranos ya jugó 15 fechas, aunque el líder Usar (39 puntos) tiene un cotejo pendiente y sus perseguidores más cercanos son El Luchador (38) y Náutico (37).

Y en Superveteranos hay cuatro conjuntos por encima de las 30 unidades: Regatas (38), Nueva Aurora (35), Newell’s (34) y Jockey Club (31, con un partido menos jugado).