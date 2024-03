Tres elementos que pesaron para la decisión de apartar a la fiscal regional de Rosario

El segundo es que la fiscal Iribarren apareció, aunque no lo haya querido, cercana a la posición defensiva de Matías Edery, fiscal justamente denunciado por sus fiscales colegas Miguel Moreno y Pablo Socca, lo que derivó en un proceso disciplinario en la Legislatura y en una imputación penal por otras dos fiscales. Iribarren había comandado previamente la unidad de Edery y trabajó muy cerca suyo en los delitos de alta resonancia que le tocó investigar. Objetivamente eso la colocó próxima a él. Aunque ella sostiene que nunca tuvo favoritismos sus últimas declaraciones en favor de que el proceso en su contra fue precipitado, en una atmósfera de confrontación no desactivada, no la ayudaron.