La sorpresa que brindan los mercados emergentes

Los apostadores de los mercados internacionales a los "mercados emergentes" quieren seguir poniendo fichas en esos territorios que ofrecen más altos retornos, a pesar del riesgo que derivan de las tensiones comerciales y bélicas y del alto endeudamiento de los países del sur.

Así surgió de notas y comentarios en diarios financieros a uno y otro lado del Atlántico, como The Wall Street Journal y The Financial Times.

El diario británico enumeró algunas de las amenazas recientes para las acciones de empresas asentadas en los países en desarrollo y los bonos de sus deudas: las sanciones estadounidenses sobre Rusia, la posibilidad de que Trump aleje a EEUU Unidos del acuerdo nuclear con Irán, una economía turca sobrecalentada, los chispazos de la "guerra comercial" entre Washington y Beijing, a lo que se suma la extrema tensión en Siria.

La publicación señaló que, al menos esta semana, a pesar de todo ese "ruido" el índice MSCI —al que la Argentina podría entrar formalmente en las próximas semanas— mostró signos positivos.

El diario citó a una serie de operadores del mercado, algo sorprendidos por el hecho de que los inversores siguieran mostrando apetito por el riesgo de poner fichas en los "emergentes", pese a los riesgos.

Los papeles estadounidenses llegaron a un pico en enero, pero los de los países del sur siguieron subiendo. Claro que también este ímpetu en algún momento llegará a su fin y nadie quiere estar con los pies allí adentro cuando eso ocurra.

Por ahora, la palabra "sorpresa" se repite: "El movimiento genera sorpresa en aquellos que esperaban que los papeles de países de mercados emergentes tendieran a ser altamente sensibles a las perspectivas de crecimiento e inversión globales".

El FMI también parece dar el visto bueno a este optimismo: pronosticó crecimiento para los países en desarrollo.

Para tener en cuenta lo que ocurre, los inversores volcaron 45 mil millones de dólares en fondos que invierten en acciones de empresas de países "emergentes" en los tres primeros meses del año -esto impone un récord, con marcas similares que habría que rastrear hasta 1996-.

Un elemento que está detrás de esta apuesta es un rebote en los precios de las materias primas: el petróleo, por ejemplo, está en aumento.

En ese contexto, Sudamérica sigue en una situación positiva pero para nada eufórica: los coletazos de la recesión más profunda y extensa de Brasil en su historia; en el marco de una crisis política que se extiende, no augura mayores festejos.