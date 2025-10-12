La Capital | La Ciudad | Rosario

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Durante el fin de semana largo se registró en la ciudad un movimiento económico de 3.200 millones de pesos. Efecto "Tricentenario", entre las razones del fenómeno.

12 de octubre 2025 · 19:36hs
Volvió Rosario. Uno de los atractivos del fin de semana largo fue la reinauguración de la Isla de los Inventos.

"Volvió Rosario". Uno de los atractivos del fin de semana largo fue la reinauguración de la Isla de los Inventos.

La ciudad asistió este fin de semana largo a un fenómeno que no se registraba en años en materia de turismo receptivo. Rosario tuvo una ocupación hotelera plena, y marcó un nuevo récord en cantidad de visitantes. No sólo fue el mejor octubre de los últimos 6 años y el mejor fin de semana XL registrado desde abril de 2022, generando un movimiento económico de más de 3.200 millones de pesos. Y en este contexto, la vasta agenda de actividades que hubo por los 300 años de Rosario jugó un factor clave.

El fin de semana largo de octubre volvió a poner a la ciudad entre las más visitadas del país y con el Tricentenario como telón de fondo. Con una agenda cargada de eventos gastronómicos y culturales a los que se le sumaron actividades deportivas de gran convocatoria, la ciudad logró tener ocupación casi plena según datos del Ente Turístico Rosario (ETR). Un dato lo corrobora: durante el viernes y sábado no fue fácil encontrar habitaciones disponibles en la ciudad. La ocupación hotelera había alcanzado el 95 por ciento.

>>Leer más: Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Octubre de repunte

Esta cifra no se daba desde Semana Santa del 2022, cuando se había llegado también a este porcentaje elevado en la capacidad de plazas hoteleras. Vale mencionar, además, que en comparación con el mismo fin de semana largo de 2024, Rosario tuvo un incremento del 12 por ciento en materia de ocupación hotelera. El crecimiento resulta aún más significativo al comparar los últimos previos: octubre de 2022 había registrado un 89 por ciento de ocupación y el año pasado se había llegado a un 87 por ciento. Para encontrar un octubre con este rendimiento, hay que remitirse a antes de la pandemia, por lo que es el mejor mes de los últimos seis años.

Turismo: derrame, procedencia y consultas

Los 45 mil visitantes que llegaron a la ciudad generaron un derrame económico de más de 3.200 millones de pesos entre gastos que se realizan en alojamiento, comidas y actividades en la ciudad. Los turistas arribaron principalmente desde Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y el interior de Córdoba. También se registraron visitantes extranjeros durante el fin de semana. Las personas que se acercaron a los centros de información turística consultaron por el Circuito Messi, por actividades para disfrutar en familia, recorridos en monopatín, cruces a las islas y atractivos como el Monumento a la Bandera y el Acuario del Río Paraná.

>>Leer más: Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

El dato confirma la recuperación y el crecimiento sostenido del turismo de la Cuna de la Bandera, que en los últimos meses viene mostrando un notable incremento en el flujo de turistas y visitantes, eventos y actividad hotelera. La ciudad se consolida una vez más como uno de los destinos más convocantes del país; instalándose el pasado junio como uno de los cinco destinos más visitado de toda la República Argentina.

isladelosinventos5

"En un momento de retracción general del turismo, la ciudad no para de crecer. Cuando decimos que volvió Rosario hablamos de esto, de la recuperación de una ciudad que cada vez se posiciona más en la agenda nacional y que se llena de turistas que permiten mover la economía de la ciudad. El trabajo que venimos haciendo junto al gobierno santafesino y al sector privado comienza a dar sus frutos", destacó el intendente Pablo Javkin.

A su turno, la secretaria de Deportes y Turismo, Alejandra Mattheus, remarcó que "este crecimiento es resultado del trabajo mancomunado entre el sector público y privado, que de manera coordinada impulsa la promoción, mejora la infraestructura turística y amplía la oferta de actividades. Rosario ofrece propuestas para todo tipo de público destacándose además por la calidad y la accesibilidad de sus espacios públicos, que se consolidan como grandes atractivos para locales y visitantes".

Tricentenario de contexto

El flujo turístico del fin de semana largo estuvo motorizado principalmente por el amplio abanico de actividades propuestas por el municipio y producciones privadas. Entre los eventos públicos realizados este finde se destacan la Noche de los Museos, la Noche de Colectividades, la inauguración de los nuevos espacios de La Isla de los Inventos, el Pre Cosquín y el Festival Internacional Payasadas. También hubo eventos privados como la Noche de las Fiambrerías, el Rosario Can Festival, Expo Destilados en el marco del Congreso de Destiladores Argentinos, la feria Rosario Diseña y recitales de todo tipo con destacados artistas como Alejandro Lerner. Además, se desarrollaron eventos deportivos de gran convocatoria como la Maratón Puerto Norte, el Seven Rosa y la Caminata Rosa Rosario, de lucha contra el cáncer.

Rosario y el gobierno provincial

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, destacó: “Lo que estamos viendo es fruto del trabajo que venimos haciendo entre gobierno de Santa Fe y Municipalidad de Rosario. Vemos cómo cada fin de semana largo supera al anterior, fruto de la pacificación que lograron el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia. Y lo que estamos apuntalando junto con la Municipalidad son el turismo, los espectáculos masivos, la vuelta de los congresos corporativos, la difusión de la cultura. Y esto se completa de la mano de las grandes obras como la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario, el Parque España, lo que vamos a lograr para los Juegos Suramericanos. Estamos transformando a Rosario todos unidos, tirando para el mismo lado, y eso la gente lo ve, lo percibe y vuelve a elegir esta gran ciudad”.

Noticias relacionadas
Los Tribunales Federales de Rosario.

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Un importante operativo sanitario se llevó adelante este domingo

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

El tiempo en Rosario. La semana invita a pasear junto al Paraná 

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Detenido por intentar robar cables

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Ver comentarios

Las más leídas

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Lo último

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

El vínculo del sospechoso de doble femicidio de Córdoba con referentes de la batalla cultural de Milei

El vínculo del sospechoso de doble femicidio de Córdoba con referentes de la "batalla cultural" de Milei

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Del 15 al 25 de octubre, la Feria del Libro de Rosario reunirá a autores de todo el país con más de 300 actividades abiertas al público en el Fontanarrosa

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
Alarma en Villa Constitución: Acindar importa acero chino y los operarios temen el cierre

Alarma en Villa Constitución: Acindar importa acero chino y los operarios temen el cierre

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley
Política

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Ovación
Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta
Ovación

Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

La joya surgida en Newells que emigró a Inter Miami y está en boca de todos en el Mundial sub-20

La joya surgida en Newell's que emigró a Inter Miami y está en boca de todos en el Mundial sub-20

Policiales
Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La Ciudad
Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ovación

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años
zoom

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert
Política

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality
Información general

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera
La Ciudad

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros
La Ciudad

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"