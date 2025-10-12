Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

La ciudad asistió este fin de semana largo a un fenómeno que no se registraba en años en materia de turismo receptivo. Rosario tuvo una ocupación hotelera plena, y marcó un nuevo récord en cantidad de visitantes. No sólo fue el mejor octubre de los últimos 6 años y el mejor fin de semana XL registrado desde abril de 2022, generando un movimiento económico de más de 3.200 millones de pesos. Y en este contexto, la vasta agenda de actividades que hubo por los 300 años de Rosario jugó un factor clave.

El fin de semana largo de octubre volvió a poner a la ciudad entre las más visitadas del país y con el Tricentenario como telón de fondo. Con una agenda cargada de eventos gastronómicos y culturales a los que se le sumaron actividades deportivas de gran convocatoria, la ciudad logró tener ocupación casi plena según datos del Ente Turístico Rosario (ETR). Un dato lo corrobora: durante el viernes y sábado no fue fácil encontrar habitaciones disponibles en la ciudad. La ocupación hotelera había alcanzado el 95 por ciento.

Esta cifra no se daba desde Semana Santa del 2022, cuando se había llegado también a este porcentaje elevado en la capacidad de plazas hoteleras. Vale mencionar, además, que en comparación con el mismo fin de semana largo de 2024, Rosario tuvo un incremento del 12 por ciento en materia de ocupación hotelera. El crecimiento resulta aún más significativo al comparar los últimos previos: octubre de 2022 había registrado un 89 por ciento de ocupación y el año pasado se había llegado a un 87 por ciento. Para encontrar un octubre con este rendimiento, hay que remitirse a antes de la pandemia, por lo que es el mejor mes de los últimos seis años.

Turismo: derrame, procedencia y consultas

Los 45 mil visitantes que llegaron a la ciudad generaron un derrame económico de más de 3.200 millones de pesos entre gastos que se realizan en alojamiento, comidas y actividades en la ciudad. Los turistas arribaron principalmente desde Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y el interior de Córdoba. También se registraron visitantes extranjeros durante el fin de semana. Las personas que se acercaron a los centros de información turística consultaron por el Circuito Messi, por actividades para disfrutar en familia, recorridos en monopatín, cruces a las islas y atractivos como el Monumento a la Bandera y el Acuario del Río Paraná.

El dato confirma la recuperación y el crecimiento sostenido del turismo de la Cuna de la Bandera, que en los últimos meses viene mostrando un notable incremento en el flujo de turistas y visitantes, eventos y actividad hotelera. La ciudad se consolida una vez más como uno de los destinos más convocantes del país; instalándose el pasado junio como uno de los cinco destinos más visitado de toda la República Argentina.

"En un momento de retracción general del turismo, la ciudad no para de crecer. Cuando decimos que volvió Rosario hablamos de esto, de la recuperación de una ciudad que cada vez se posiciona más en la agenda nacional y que se llena de turistas que permiten mover la economía de la ciudad. El trabajo que venimos haciendo junto al gobierno santafesino y al sector privado comienza a dar sus frutos", destacó el intendente Pablo Javkin.

A su turno, la secretaria de Deportes y Turismo, Alejandra Mattheus, remarcó que "este crecimiento es resultado del trabajo mancomunado entre el sector público y privado, que de manera coordinada impulsa la promoción, mejora la infraestructura turística y amplía la oferta de actividades. Rosario ofrece propuestas para todo tipo de público destacándose además por la calidad y la accesibilidad de sus espacios públicos, que se consolidan como grandes atractivos para locales y visitantes".

Tricentenario de contexto

El flujo turístico del fin de semana largo estuvo motorizado principalmente por el amplio abanico de actividades propuestas por el municipio y producciones privadas. Entre los eventos públicos realizados este finde se destacan la Noche de los Museos, la Noche de Colectividades, la inauguración de los nuevos espacios de La Isla de los Inventos, el Pre Cosquín y el Festival Internacional Payasadas. También hubo eventos privados como la Noche de las Fiambrerías, el Rosario Can Festival, Expo Destilados en el marco del Congreso de Destiladores Argentinos, la feria Rosario Diseña y recitales de todo tipo con destacados artistas como Alejandro Lerner. Además, se desarrollaron eventos deportivos de gran convocatoria como la Maratón Puerto Norte, el Seven Rosa y la Caminata Rosa Rosario, de lucha contra el cáncer.

Rosario y el gobierno provincial

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, destacó: “Lo que estamos viendo es fruto del trabajo que venimos haciendo entre gobierno de Santa Fe y Municipalidad de Rosario. Vemos cómo cada fin de semana largo supera al anterior, fruto de la pacificación que lograron el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia. Y lo que estamos apuntalando junto con la Municipalidad son el turismo, los espectáculos masivos, la vuelta de los congresos corporativos, la difusión de la cultura. Y esto se completa de la mano de las grandes obras como la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario, el Parque España, lo que vamos a lograr para los Juegos Suramericanos. Estamos transformando a Rosario todos unidos, tirando para el mismo lado, y eso la gente lo ve, lo percibe y vuelve a elegir esta gran ciudad”.