Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera Newell’s y Central jugaron en el Centro Griffa por la 10ª fecha de la zona campeonato de la Rosarina. Los rojinegros se quedaron con el triunfo. 12 de octubre 2025 · 19:02hs

Newell's y Central protagonizaron otra edición del clásico de la Rosarina.

El clásico entre Newell’s y Central no entiende de divisiones. Todos se juegan con la misma pasión y tienen la misma adrenalina. Este domingo, por la fecha 10 de la Zona campeonato de la Rosarina se volvieron a ver las caras y hubo un equipo que pudo festejar.

El triunfo fue para Newell’s por 1 a 0. El gol lo hizo Francisco Scarpeccio en la segunda mitad. El delantero de 19 años ya tuvo su chance de firmar planilla en primera división cuando Cristian Fabbiani lo llevó al banco de suplentes el pasado 15 de marzo de 2025, cuando Estudiantes y Newell’s igualaron 1 a 1 en La Plata.

Es el delantero con mejor promedio de gol de las inferiores rojinegras. Alto, con muy buen cabezazo y muy buena técnica.

La palabra del goleador de Newell's El goleador del partido le dijo a Ovación: “Creo que el primer tiempo fuimos superiores. Tuvimos más la pelota, atacamos por los costados, generamos situaciones, tuvimos tres chances claras, pero no pudimos convertir. Central estuvo un poco más a resguardo, pero en el segundo tiempo encontraron un poco más su juego y se soltaron. Con algunos pases filtrados avanzaron un poco más en el terreno de juego. Hasta que llegó el gol que vino de una pelota parada, que la pude controlar y definir. Estoy muy contento por haber convertido ya que siempre es lindo ganar un clásico".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1977461433127628886&partner=&hide_thread=false ¡Arriba la Lepra!



Francisco Scarpeccio para el 1-0 de la Primera Local en el clásico. pic.twitter.com/ZxdVBZJPfW — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) October 12, 2025 El oriundo de Las Parejas respira fútbol y es muy inteligente. Su análisis va más allá del resultado y da gusto hablar con él ya que no esquiva ninguna pregunta y es muy claro con sus conceptos: “Los clásicos son así. Fuimos mejores en el primer tiempo y ellos emparejaron un poco en el segundo. Central jugó con una línea de cinco con laterales volantes bajos y se hizo difícil entrar. Creo que los destacados de ellos fueron el arquero Damián Fernández, el volante central Bruno Pasinato y el delantero Milton Zanotti. Mientras que desde mi punto de vista los puntos más altos de nuestro equipo fueron el arquero Ciro Thompson, Máximo Ramón, Altomonte, Viozzi y Pavicich que ingresó en el segundo tiempo”, finalizó Scarpeccio. Leer más: La historia de Francisco Scarpeccio: el creyente del gol Formaciones Newell’s 1 – Central 0 Newell’s: Ciro Thomspon; Juan Saman, Ezequiel Moya, Lorenzo Viozzi, Máximo Ramón, Ulises Echevarría, Lucio Casareto, Gino Altomonte, Francisco Scarpeccio, Santino Viola y Alejo Torres. DT: Carlos Guerrero Suplentes: Álvaro Villar, Alejo Comini, Jonatan López, Tomás Viola, Lautaro Ríos, Joaquín Dalvano e Ivo Pavicich. Central: Damián Fernández; Diego Rodríguez, Asael Oviedo, Lorenzo Fernández, Bruno Pasinato, Máximo Gutiérrez, Fausto López, Juan Galarza, Milton Zanotti, Paulo Bustos y Stéfano Pizzio. DT: Ezequiel Gentilo Suplentes: Galo Vijande, Tomás Muia, Joaquín Yapura, Sebastián Lago, Tiago Müller, Mael Maciá y Thiago Ponce.