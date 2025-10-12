La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Una vivienda incautada por la Justicia fue refuncionalizada para alojar a diez usuarios del Agudo Ávila. “El Estado es más fuerte que las mafias”, destacaron

12 de octubre 2025 · 11:24hs
En el mes de la salud mental

En el mes de la salud mental, el gobierno de Santa Fe dispuso la creación del hostal asistido 

El gobierno de Santa Fe avanza en una política inédita en el país: recuperar bienes provenientes del delito y destinarlos a fines sociales. En esta oportunidad, una vivienda incautada en una causa penal en Granadero Baigorria fue asignada al Ministerio de Salud para convertirse en un Hostal Asistido destinado a diez usuarios del Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila.

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación del sistema provincial de salud mental, que busca fortalecer la atención comunitaria y adecuar los efectores a la Ley Nacional 26.657. Con este nuevo espacio, Santa Fe suma 87 plazas distribuidas en 23 casas y hostales asistidos en toda la provincia.

Durante la recorrida por el inmueble, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, valoró la decisión política de avanzar con una medida que conjuga justicia, reparación y comunidad. “Con el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, Santa Fe se animó a algo histórico: rematar y reutilizar bienes de los delincuentes para devolverlos a la sociedad en acciones comunitarias”, afirmó la funcionaria.

Ciancio destacó además el trabajo conjunto con la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), encargada de la administración de los bienes decomisados.

Una casa recuperada que se convierte en oportunidad

El nuevo Hostal Asistido funcionará como residencia de apoyo para personas externadas del sistema de internación del Centro Agudo Ávila. Además, permitirá cerrar una sala de larga estadía dentro del hospital, que será refuncionalizada como área de atención ambulatoria, reforzando el modelo de salud mental sin encierro y con inserción comunitaria.

Del recorrido participaron el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, y el director provincial Martín Domene. Por el Ministerio de Salud estuvieron el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa, la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, la directora provincial del área, Victoria Mancini, y el director del Centro Agudo Ávila, Rodrigo Ferrante.

>> Leer más: La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

“El Estado es más fuerte”

En la misma línea, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó el valor simbólico y político del destino que se le dio a esta vivienda:

“La refuncionalización de este inmueble es muy importante por el destino que le da el Ministerio de Salud. Desde el primer día, por pedido del gobernador y la vicegobernadora, empezamos a quitarles bienes a los delincuentes para devolverlos a la sociedad. Esta casa, destinada a una temática tan sensible como la salud mental, es una muestra de que cuando el Estado quiere, el Estado es más fuerte que las organizaciones criminales”.

Inversión y fortalecimiento territorial

La visita se realizó en el marco del Mes de la Salud Mental, en el que la provincia impulsa actividades de concientización, capacitaciones y festivales culturales en distintos puntos del territorio. “Santa Fe defiende la Ley Nacional de Salud Mental y avanza en su implementación con inversión, acción territorial y un modelo centrado en la comunidad”, subrayó Ciancio.

Durante 2024, el gobierno provincial destinó recursos para mejorar los dispositivos habitacionales existentes, y en 2025 asignó más de $2.850 millones en obras en el Centro Regional Agudo Ávila, la Colonia Oliveros y el Hospital Mira y López.

>> Leer más: ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

A ello se suman 112 dispositivos sociales, productivos y culturales fortalecidos, junto con 50 juegotecas en centros de salud, la Guía de Salud Mental Comunitaria y El Mirador, un material destinado a prevenir el uso problemático de tecnologías digitales en niños y adolescentes.

En materia de formación, entre 2024 y 2025 se realizaron 74 capacitaciones con más de 6.300 inscriptos de toda la red provincial de salud. “Necesitamos una comunidad comprometida. Los problemas de salud mental no se pueden abordar solo desde una disciplina: todos podemos ser parte”, remarcó la ministra.

Actividades por el Mes de la Salud Mental

El cronograma incluye ferias, conversatorios y festivales abiertos a la comunidad. El lunes 13 se realizará una feria en la esquina de Juan de Garay y San Martín (Santa Fe capital), y el sábado 18, desde las 14, el Festivalmente en el Mercado del Patio de Rosario.

En Rafaela, el jueves 23 habrá una radio abierta en la Plaza 9 de Julio, mientras que el miércoles 22 y el miércoles 29 se desarrollarán en Santa Fe dos charlas sobre la Ley de Salud Mental y derechos humanos en la sede de ATE y en la Casa de Gobierno, respectivamente.

Con el nuevo hostal en Baigorria, el Estado provincial avanza en un modelo de atención que pone el acento en la inclusión, la dignidad y la recuperación de derechos. Una política que, como resumió uno de los funcionarios, “devuelve a la sociedad lo que el delito le quitó”.

Sergio Massa estuvo este viernes en Rosario para delinear la estrategia del peronismo.

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

La encuesta advirtió que cada vez más mujeres acceden a créditos para solventar el gasto del hogar.

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres santafesinas

Contenedor de 2019. La búsqueda de alimento es una problemática de salud en las grandes ciudades

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Desde julio del año que viene todos los organismos deberán garantizar la tramitación digital de sus procedimientos administrativos.

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Los hombres somos las verdaderas víctimas: así pensaba el presunto femicida de Córdoba

Qué es Varones Unidos, el grupo uruguayo vinculado al presunto femicida de Córdoba

General Lagos presentó el llamado a licitación para el Proyecto Vida

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

En 2024 se atendieron más de 10 mil pacientes y se realizaron 50 mil consultas. Refuerzan la red municipal ante el crecimiento sostenido de la demanda

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Milei y la compleja construcción del milagro a dos semanas de las elecciones

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe:  ¿qué se puede hacer?

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Por Lucas Ameriso

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert
Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality
La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera
El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros
Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Scott Bessent defendió el rescate a Milei: No queremos otro Estado liderado por China
OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina
Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada
Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora
Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela
Pellegrini: Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado
