Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Hasta el próximo domingo, en Rosario habrá talleres, charlas, degustaciones y visitas guiadas a los parques huerta que producen alimentos libres de agroquímicos

Cultivos. Los parques huerta abrirán sus puertas en el marco de la Semana de la Agricultura Urbana.

Rosario se prepara para festejar la Semana de la Agricultura Urbana . Desde este lunes y hasta el próximo domingo, habrá talleres, charlas, degustaciones y visitas guiadas a los parque huerta que producen alimentos libres de agroquímicos . Las actividades son una iniciativa del Programa de Agricultura Urbana (PAU) del municipio que promueve la producción y elaboración de alimentos mediante técnicas agroecológicas.

La celebración se desarrollará en todos los distritos de la ciudad, donde los rosarinos podrán participar de talleres, visitas guiadas, charlas, degustaciones y otras actividades . A su vez, habrá puntos de venta en los que se podrán adquirir los productos agroecológicos que se cultivan y cosechan en los parques huerta de la ciudad.

El cierre tendrá lugar el domingo próximo, de 9 a 12:30, en plaza Suecia (Oroño y avenida Illia) . Habrá una gran feria con venta de productos agroecológicos, stands informativos, taller de cultivo de tomate, intercambio de semillas agroecológicas, y cocina en vivo a cargo del reconocido chef Marcelo Megna.

El Programa de Agricultura Urbana fue creado en 2001 como una respuesta de la Municipalidad ante la crisis económica y laboral que afectaba tanto al país como a la ciudad . Se trata de una política pública impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, a través de la Subsecretaría de Economía Social, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas garantizando el acceso a alimentos saludables, nutritivos y de calidad, y promoviendo la seguridad alimentaria mediante la producción agroecológica.

A lo largo de los años, el programa ha desarrollado en todos los distritos de la ciudad espacios productivos que recuperan terrenos ociosos y los transforman en lugares sostenibles, fundamentales en la lucha contra el cambio climático. En ellos se aplican prácticas que respetan los ciclos naturales, como la asociación y rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y de fitoestimulantes.

La experiencia de la Agricultura Urbana en Rosario representa una apuesta por la inclusión social, generando ámbitos de encuentro, aprendizaje e intercambio de saberes entre quienes forman parte de la red. Además, garantiza el derecho de cada rosarino y rosarina a decidir qué alimentos consumir, cómo producirlos y dónde comercializarlos.

Actualmente, en Rosario existen 12 Parques Huerta y Huertas Comunitarias, donde más de 155 familias huerteras, y 340 huerteros (donde 75% de esa población son mujeres) trabajan en la producción de alimentos. En total, existen 40 hectáreas aptas para el cultivo, lo que resulta en la cosecha -en condiciones ideales- de alrededor de 650.000 kilos de verdura agroecológica al año, comercializadas en los Puntos Verdes y en las Ferias y Mercados Arriba Rosario distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Por los distritos

Las actividades comenzarán este lunes en el distrito norte. De 9 a 13 en Villa Hortensia (Warnes 1917) se montarán stands con muestra de semillas, taller de aromáticas y de armado de botiquín vivo de hierbas medicinales, venta de verduras y plantines a cargo de huerteras y la posibilidad de recorrer el espacio productivo Huerta Grande.

En tanto, el martes, a las 10, en el parque huerta La Tablada (Belgrano 4902) se realizará una jornada de preparación y degustación de jugos naturales refrescantes, un taller de producción de aromáticas con entrega de esqueje, degustación de canastita de alcaucil, venta y sorteos de bolsones familiares

El miércoles abrirá sus puertas, de 9 a 12, el parque huerta El Bosque (Sorrento 6400) donde se realizará una visita guiada, recorrida y charla sobre la Agricultura Urbana: antecedentes, Agricultura biodinámica, economía social en contexto actual.

image (8).jpg Un grupo de mujeres con sus niños en una de las 40 parcelas del Parque Huerta Oeste, del municipio, ubicado en Favario 8050, junto al Complejo Penitenciario 16. Foto: Leo Vicenti/La Capital.

Y, a las 10, en el anexo Agroecológico Molino Blanco (Ayacucho y Guillermo Tell) se desarrollará una jornada de reconocimiento y reproducción de plantas aromáticas y medicinales, degustación de infusiones naturales y elaboración y degustación de croquetas naturales.

El jueves, de 9.30 a 11, habrá visitas guiadas al parque huerta Sudoeste (Uriburu 3876), stand de alimentación saludable: ley de etiquetado frontal y prevención de enfermedades, degustación de pizza con jugo de menta y limón y taller de reproducción y entrega de plantines de ruda.

El mismo día, de 9 a 13, en el Centro Agroecológico Rosario (Lamadrid 250 bis) se montarán stands de exposición e intercambio de semillas y talleres y recorridas por el espacio.

Además, en el marco del Día de la Alimentación Mundial, la mesa estratégica de seguridad alimentaria y nutrición armará un stand institucional en el Mercado del Patio.

El viernes, de 9 a 12, en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín, se entregarán gajos de plantas y se venderán verduras y plantines agroecológicos producidos por los huerteros de la ciudad.

Y, de 9 a 12, en el centro municipal de distrito Noroeste Olga y Leticia Cossettini (Provincias Unidas 150 bis) se desarrollarán talleres de reproducción de aromáticas, asesoramiento de siembra primavera/verano, elaboración de repelente casero y se venderán verduras agroecológicas.

El sábado, de 9 a 13, se podrá recorrer el parque huerta Sudoeste (Uriburu 3876).

El domingo, la celebración culminará en plaza Suecia (Oroño entre Rivadavia y Illia) donde Marcelo Megna brindar{a una clase de cocina agroecológica y habrá stands informativos, taller de producción y cuidados del cultivo de tomate con entrega de plantines, venta de verduras y jugos naturales y muestras e intercambio de semillas agroecológicas producidas en Rosario.