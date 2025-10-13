La Capital | La Ciudad | Agricultura Urbana

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Hasta el próximo domingo, en Rosario habrá talleres, charlas, degustaciones y visitas guiadas a los parques huerta que producen alimentos libres de agroquímicos

13 de octubre 2025 · 05:05hs
Cultivos. Los parques huerta abrirán sus puertas en el marco de la Semana de la Agricultura Urbana.

Foto: Silvina Salinas / La Capital

Cultivos. Los parques huerta abrirán sus puertas en el marco de la Semana de la Agricultura Urbana.
 

Foto: Leo Vicenti/La Capital.

 

Rosario se prepara para festejar la Semana de la Agricultura Urbana. Desde este lunes y hasta el próximo domingo, habrá talleres, charlas, degustaciones y visitas guiadas a los parque huerta que producen alimentos libres de agroquímicos. Las actividades son una iniciativa del Programa de Agricultura Urbana (PAU) del municipio que promueve la producción y elaboración de alimentos mediante técnicas agroecológicas.

La celebración se desarrollará en todos los distritos de la ciudad, donde los rosarinos podrán participar de talleres, visitas guiadas, charlas, degustaciones y otras actividades. A su vez, habrá puntos de venta en los que se podrán adquirir los productos agroecológicos que se cultivan y cosechan en los parques huerta de la ciudad.

El cierre tendrá lugar el domingo próximo, de 9 a 12:30, en plaza Suecia (Oroño y avenida Illia). Habrá una gran feria con venta de productos agroecológicos, stands informativos, taller de cultivo de tomate, intercambio de semillas agroecológicas, y cocina en vivo a cargo del reconocido chef Marcelo Megna.

El Programa de Agricultura Urbana fue creado en 2001 como una respuesta de la Municipalidad ante la crisis económica y laboral que afectaba tanto al país como a la ciudad. Se trata de una política pública impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, a través de la Subsecretaría de Economía Social, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas garantizando el acceso a alimentos saludables, nutritivos y de calidad, y promoviendo la seguridad alimentaria mediante la producción agroecológica.

A lo largo de los años, el programa ha desarrollado en todos los distritos de la ciudad espacios productivos que recuperan terrenos ociosos y los transforman en lugares sostenibles, fundamentales en la lucha contra el cambio climático. En ellos se aplican prácticas que respetan los ciclos naturales, como la asociación y rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y de fitoestimulantes.

La experiencia de la Agricultura Urbana en Rosario representa una apuesta por la inclusión social, generando ámbitos de encuentro, aprendizaje e intercambio de saberes entre quienes forman parte de la red. Además, garantiza el derecho de cada rosarino y rosarina a decidir qué alimentos consumir, cómo producirlos y dónde comercializarlos.

Actualmente, en Rosario existen 12 Parques Huerta y Huertas Comunitarias, donde más de 155 familias huerteras, y 340 huerteros (donde 75% de esa población son mujeres) trabajan en la producción de alimentos. En total, existen 40 hectáreas aptas para el cultivo, lo que resulta en la cosecha -en condiciones ideales- de alrededor de 650.000 kilos de verdura agroecológica al año, comercializadas en los Puntos Verdes y en las Ferias y Mercados Arriba Rosario distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

>>Leer más: Rosario recibió un premio internacional por un proyecto de agricultura urbana

Por los distritos

Las actividades comenzarán este lunes en el distrito norte. De 9 a 13 en Villa Hortensia (Warnes 1917) se montarán stands con muestra de semillas, taller de aromáticas y de armado de botiquín vivo de hierbas medicinales, venta de verduras y plantines a cargo de huerteras y la posibilidad de recorrer el espacio productivo Huerta Grande.

En tanto, el martes, a las 10, en el parque huerta La Tablada (Belgrano 4902) se realizará una jornada de preparación y degustación de jugos naturales refrescantes, un taller de producción de aromáticas con entrega de esqueje, degustación de canastita de alcaucil, venta y sorteos de bolsones familiares

El miércoles abrirá sus puertas, de 9 a 12, el parque huerta El Bosque (Sorrento 6400) donde se realizará una visita guiada, recorrida y charla sobre la Agricultura Urbana: antecedentes, Agricultura biodinámica, economía social en contexto actual.

image (8).jpg
Un grupo de mujeres con sus niños en una de las 40 parcelas del Parque Huerta Oeste, del municipio, ubicado en Favario 8050, junto al Complejo Penitenciario 16.

Un grupo de mujeres con sus niños en una de las 40 parcelas del Parque Huerta Oeste, del municipio, ubicado en Favario 8050, junto al Complejo Penitenciario 16.

Y, a las 10, en el anexo Agroecológico Molino Blanco (Ayacucho y Guillermo Tell) se desarrollará una jornada de reconocimiento y reproducción de plantas aromáticas y medicinales, degustación de infusiones naturales y elaboración y degustación de croquetas naturales.

El jueves, de 9.30 a 11, habrá visitas guiadas al parque huerta Sudoeste (Uriburu 3876), stand de alimentación saludable: ley de etiquetado frontal y prevención de enfermedades, degustación de pizza con jugo de menta y limón y taller de reproducción y entrega de plantines de ruda.

El mismo día, de 9 a 13, en el Centro Agroecológico Rosario (Lamadrid 250 bis) se montarán stands de exposición e intercambio de semillas y talleres y recorridas por el espacio.

Además, en el marco del Día de la Alimentación Mundial, la mesa estratégica de seguridad alimentaria y nutrición armará un stand institucional en el Mercado del Patio.

El viernes, de 9 a 12, en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín, se entregarán gajos de plantas y se venderán verduras y plantines agroecológicos producidos por los huerteros de la ciudad.

Y, de 9 a 12, en el centro municipal de distrito Noroeste Olga y Leticia Cossettini (Provincias Unidas 150 bis) se desarrollarán talleres de reproducción de aromáticas, asesoramiento de siembra primavera/verano, elaboración de repelente casero y se venderán verduras agroecológicas.

El sábado, de 9 a 13, se podrá recorrer el parque huerta Sudoeste (Uriburu 3876).

El domingo, la celebración culminará en plaza Suecia (Oroño entre Rivadavia y Illia) donde Marcelo Megna brindar{a una clase de cocina agroecológica y habrá stands informativos, taller de producción y cuidados del cultivo de tomate con entrega de plantines, venta de verduras y jugos naturales y muestras e intercambio de semillas agroecológicas producidas en Rosario.

Noticias relacionadas
las peatonales cordoba y san martin suman nuevas islas de sombra

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

El Politécnico ya había mostrado sus reliquias en la Noche de los Museos Abiertos.

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Volvió Rosario. Uno de los atractivos del fin de semana largo fue la reinauguración de la Isla de los Inventos.

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

La edición número 41 de la Feria del Libro Rosario se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre.

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Ver comentarios

Las más leídas

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Lo último

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

El incidente se produjo este lunes. Los daños fueron totales, pero no hubo heridos. Una inmobiliaria también sufrió las consecuencias del fuego.
Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás
Información general

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Pullaro pavimenta con las cerealeras

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Pullaro pavimenta con las cerealeras

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores
La Ciudad

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra
La Ciudad

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Ovación
River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Por Rodolfo Parody
Ovación

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Policiales
Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La Ciudad
Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
LA CIUDAD

Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
La Ciudad

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
La Ciudad

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Política

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ovación

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años
zoom

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco