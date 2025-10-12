La Capital | Ovación | Facundo Guch

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

“Lo grité con alma y vida”, expresó el juvenil, que jugó por primera vez de titular en Newell's, sobre el tanto del empate frente a Tigre

12 de octubre 2025 · 20:02hs
Facundo Guch celebra su gol

Facundo Guch celebra su gol, que significó el 1 a 1 de Newell's frente a Tigre.

Todo se dio muy rápido, aunque para Cristian Fabbiani fue un proceso lento el que llevó adelante con Facundo Guch, que se estabilizó pronto en primera y logró, en un puñado de partidos, ser de los pocos que se salvan del repudio del hincha. Hasta acaparó los aplausos ante Tigre, el primer partido que jugó de titular, con gol incluido, a pesar del poco rato en primera división.

Ante el pedido típico de la gente, de “poné a los pibes”, el técnico habló del tema y citó como ejemplo precisamente al goleador rojinegro de la noche del viernes en el Coloso. “¿Más pibes tengo que poner? El que esté bien juega, no importa la edad. A Guch le costó adaptarse, pero nos va a dar mucho. Entiendo el pedido de la gente, pero tiene que ser de a poco” sentenció el Ogro en conferencia de prensa.

El mediocampista, de 18 años, devolvió el elogio del entrenador, con un agradecimiento que incluye también otros actores. “Me siento muy bien, tanto con el profe (Cristian Fabbiani) como con el grupo, que me dan la confianza. Sentía algo de nervios, pero hablando tanto con mi familia como con mis compañeros, me dieron la confianza para que me pueda soltar”, expresó.

Facundo Guch, un gol para el padre

La camiseta de su primer gol, ante Atlético Tucumán, tras una inmensa jugada de Giovani Chiaverano, se la regaló su papá, quien también fue el destinatario de una nueva conquista, frente a Tigre, que se dio en un día muy especial para su progenitor. “Le dije a mí papá que le iba a dedicar un gol, porque era su cumpleaños. Lo vi porque estaba en la tribuna. Fue un gol que grité con alma y vida”, relató el juvenil.

“Esto es algo muy lindo que lo necesitaba el grupo, la gente y también yo. Fue un desahogo. Es hermoso meter un gol en el Coloso. Fue un gol que llegó en el momento justo porque lo pudimos encontrar rápido”, explicó el juvenil, sabiendo de la importancia de, por lo menos, no sumar una nueva derrota de local.

Al joven mediocampista ofensivo no le pesan ni los gritos ni las presiones que bajan de las tribunas, ya que solo se dedica a cumplir con la función que le pide su entrenador. “No sé si ponemos la cara. Yo juego y trato de ayudar al equipo con mi trabajo. Nada más que eso”, planteó.

Facundo Guch intenta superar la marca de Tigre. El zurdo convirtió su segundo gol en la primera de Newell's.

Entre otras cuestiones, se refirió al sitio de la cancha donde se siente más a gusto, y también hizo una autocrítica. “Me gusta jugar más sobre el sector derecho porque me siento cómodo enganchando y rematando al arco. A lo último estaba un poco cansado, tengo que mejorar esas cosas para que no me pasen más”, explicó.

Fabbiani le dio a Guch la chance de debutar en la primera en el estreno de Newell’s en la Copa Argentina 2025. Lo metió durante el segundo tiempo contra Kimberley (0-0, 5-2 en definición por penales), en abril. Recién volvió a jugar en esta competencia el día de la eliminación contra Belgrano, por los cuartos de final.

Guch jugó otros seis partidos, en el torneo Clausura, el de la 5ª fecha y en las últimas 5 jornadas. La última presentación fue su primera vez de titular.

El zurdo anotó 2 goles, el del viernes pasado contra Tigre y en la victoria contra Atlético Tucumán (2-0).

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

