Emerger: una empresa que sigue creciendo e innovando en salud

Emerger celebra 31 años de historia con innovación constante, expansión nacional y un compromiso humano que marca la diferencia

6 de octubre 2025 · 10:14hs
Emerger: una empresa que sigue creciendo e innovando en salud

Un recorrido que refleja el esfuerzo, la visión y el compromiso de una empresa que hoy se consolida como un actor fundamental en el ámbito de la medicina prehospitalaria y la cobertura de salud en Argentina.

Desde su fundación en 1994, la compañía se ha transformado en una organización con alcance nacional, con bases operativas en distintas provincias y un equipo de más de 700 personas entre médicos, paramédicos, enfermeros, choferes y personal administrativo.

Desde sus primeros pasos, tuvo un norte claro: ofrecer servicios de calidad con calidez humana, anticipándose a las necesidades de la comunidad y adaptándose a los cambios del sistema sanitario.

“Detrás de cada intervención hay una vida, una familia y una comunidad que confía en nosotros”, afirma el Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de la empresa.

La trayectoria refleja también una apuesta permanente por la innovación. La empresa incorporó tecnologías de última generación e inteligencia artificial para la gestión de emergencias, la geolocalización de unidades móviles de alta complejidad, la atención por telemedicina y el monitoreo de pacientes. Al mismo tiempo, impulsa mejoras continuas en sus plataformas de gestión interna, implementando herramientas digitales que optimizan procesos, fortalecen la comunicación con los afiliados y garantizan respuestas más rápidas y eficientes a los más de 1.600.000 afiliados en todo el país.

El capital humano ha sido siempre el motor de Emerger. Su equipo profesional se capacita de manera permanente en áreas como atención médica prehospitalaria, servicio al cliente y nuevas tecnologías aplicadas a la salud.

“Nuestro crecimiento tiene una base sólida: la capacitación continua de cada colaborador y el compromiso de brindar siempre lo mejor al paciente, destacan desde la Dirección de Emerger.

Con el paso de los años, la compañía amplió su cobertura hacia distintos ámbitos estratégicos que fortalecen su rol en la salud prehospitalaria. Hoy brinda cobertura sanitaria en los aeropuertos de mayor tránsito de pasajeros en todo el país, asegurando atención inmediata en entornos de alta circulación. También acompaña a la industria en proyectos de obras, minería y petróleo, con ambulancias 4x4 especialmente equipadas y personal entrenado para responder emergencias en escenarios de gran complejidad. A esto se suma Emerger Salud, un servicio orientado a individuos y familias que acerca prestaciones médicas de calidad y accesibilidad a través de planes integrales de salud.

El área de cobertura de eventos cuenta con personal especialmente capacitado para brindar asistencia en lugares de concurrencia masiva garantizando una rápida e inmediata atención ante cualquier situación de riesgo de vida.

El compromiso con la excelencia se refleja también en procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015, que avala la calidad en la gestión de cada etapa de la atención. Asimismo, las capacitaciones que brinda la empresa en RCP y emergencias cuentan con el respaldo de la Federación Argentina de Cardiología, reafirmando su liderazgo en educación en salud y entrenamiento profesional.

La cultura organizacional promueve valores como el compromiso profesional, la calidad humana, la vocación de servicio, la palabra, la proactividad y el trabajo en equipo, entendiendo que detrás de cada intervención hay una vida, una familia y una comunidad que confía en Emerger.

La empresa también asume un compromiso con la sociedad a través de programas de educación en salud, capacitaciones en RCP y uso del DEA, participación en campañas de prevención y proyectos de responsabilidad social que impactan en distintas comunidades.

Con 31 años de trayectoria, Emerger no se detiene, trabajando permanentemente en nuevos desarrollos tecnológicos, en la expansión de sus servicios y en la profundización de alianzas estratégicas que fortalezcan su liderazgo en el sector.

“Nuestro desafío es seguir creciendo con innovación, calidad y compromiso humano”, marcando la hoja de ruta para los próximos años.

Compromiso institucional

En Emerger trabajamos día a día para fortalecer la calidad del servicio y consolidar una cultura orientada al cuidado, la excelencia y la innovación. Nuestra visión es ser una compañía líder en servicios de salud, reconocida por su eficiencia y compromiso con la vida, garantizando la seguridad y el bienestar de la comunidad. Con esta convicción, seguimos creciendo, reafirmando nuestro rol como referentes en la medicina prehospitalaria en Argentina.

GRUPOEMERGER.com

Argentina Emerger Salud
