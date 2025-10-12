La Capital | La Ciudad | concurso

El concurso por el juzgado federal Nº 4 de Rosario bate récords: 96 candidatos buscan reemplazar a Bailaque

El Consejo de la Magistratura recibió esa cantidad de inscripciones para ocupar el juzgado tras la renuncia de Marcelo Bailaque, procesado y con prisión domiciliaria. Abogados litigantes, fiscales y funcionarios judiciales figuran entre los aspirantes.

12 de octubre 2025 · 17:49hs
El concurso público para cubrir la vacante del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario registró una inusual cantidad de postulantes: 96 inscriptos, entre los que figuran abogados litigantes, fiscales, funcionarios judiciales y una jueza penal santafesina oriunda de Rosario.

La cifra sorprendió incluso dentro del propio Consejo de la Magistratura, donde los concursos suelen reunir entre 30 y 50 candidatos, según el cargo.

La convocatoria se abrió para reemplazar al juez Marcelo Bailaque, quien renunció en julio pasado luego de quedar acorralado por tres causas penales y permanecer bajo prisión domiciliaria, en un hecho sin precedentes recientes en la Justicia Federal.

Los plazos del concurso y la integración del jurado

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, el período de inscripción se extendió entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, mientras que la prueba de oposición se realizará el 30 de octubre a las 9 de la mañana.

El jurado estará conformado por Enrique Lilljedahl, Gabriel Ignacio Anitua, Érica Elizabeth Gorbak y Silvia Adriana Berardo como miembros titulares, y por Iride Isabel María Grillo, Mariano Alberto Ciafardini, Jorge Eduardo Waddell y Ruth María Ivonne Balderrama como suplentes.

El Consejo informó que el listado completo de postulantes y sus currículum vitae será publicado en los próximos días en los sitios oficiales del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura, junto con el procedimiento para presentar impugnaciones sobre la idoneidad de los candidatos.

Un proceso con reglas estrictas

De acuerdo al reglamento de concursos vigente, los postulantes deberán confirmar electrónicamente su participación en la prueba escrita con al menos diez días de antelación.

Quienes no lo hagan serán automáticamente excluidos del proceso de selección.

La confirmación deberá realizarse exclusivamente a través del sistema de concursos del Poder Judicial de la Nación, dentro del período establecido para cada examen.

Un juzgado bajo la lupa tras la salida de Bailaque

El Juzgado Federal N°4 de Rosario es uno de los más relevantes del fuero penal federal local, con competencia en causas complejas vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y delitos económicos.

Su vacancia dejó un vacío sensible en un momento de alta carga judicial en la jurisdicción, y explica en parte el enorme interés de postulantes de todo el país.

>>Leer más: El gobierno nacional le aceptó la renuncia y Bailaque ya está preso en su casa

La renuncia de Marcelo Bailaque, presentada en julio, se produjo en medio de tres procesos penales que derivaron en su detención domiciliaria, un hecho que sacudió la estructura judicial rosarina y generó un debate sobre los mecanismos de control institucional dentro del sistema federal.

Expectativa por el perfil del nuevo juez

Fuentes judiciales locales destacaron que el número de inscriptos refleja “el peso político e institucional del cargo” y anticipan que el proceso de selección podría extenderse varios meses, hasta completarse la etapa de exámenes, impugnaciones, entrevistas y votación en el Consejo de la Magistratura.

